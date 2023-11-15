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قيمتها تبلغ 150 ألف دينار بحريني..((البحرين والكويت)) يعلن الفائزين بجوائز ((الهيرات))

11/15/2023 11:24:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬الهيرات‭ ‬لشهري‭ ‬سبتمبر‭ ‬وأكتوبر‭ ‬البالغة‭ ‬قيمتها‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬قدم‭ ‬البنك‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لفائز‭ ‬واحد،‭ ‬و50‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬جوائز‭ ‬ولاء‭ ‬مقسمة‭ ‬على‭ ‬عشرة‭ ‬فائزين‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الهيرات‮»‬‭ ‬وجوائز‭ ‬الولاء‭ ‬التي‭ ‬يتيح‭ ‬البنك‭ ‬لعملائه‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬بجواز‭ ‬نقدية‭ ‬مميزة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭.‬

وجرى‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬بتاريخ‭ ‬8‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ممثل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬إدارات‭ ‬التدقيق‭ ‬الداخلي‭ ‬والرقابة‭ ‬الداخلية‭ ‬والتسويق‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المدققين‭ ‬الخارجيين‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬إرنست‭ ‬ويونغ‭.‬

وفاز‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬الشايب‭ ‬بالجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬بجوائز‭ ‬الولاء‭ ‬البالغ‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حميد‭ ‬سلمان‭ ‬حسن،‭ ‬وعبد‭ ‬الواحد‭ ‬درويش،‭ ‬وعلياء‭ ‬العالي،‭ ‬ومنيرة‭ ‬محمد‭ ‬القحطاني،‭ ‬وأحمد‭ ‬عبد‭ ‬الحسين،‭ ‬وعبد‭ ‬العزيز‭ ‬حسين،‭ ‬وجلال‭ ‬جمعة،‭ ‬وإيمان‭ ‬حسين،‭ ‬وزاهية‭ ‬أحمد‭ ‬حسين،‭ ‬وخديجة‭ ‬محمد،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬كل‭ ‬فائز‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬بقيمة‭ ‬5 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وأعرب‭ ‬الفائزون‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرهم‭ ‬وامتنانهم‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬دأبه‭ ‬المتواصل‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬العروض‭ ‬والخدمات‭ ‬والجوائز‭ ‬لعملائه،‭ ‬وبالأخص‭ ‬عبر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الهيرات‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬حفزهم‭ ‬على‭ ‬التوفير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبلهم‭ ‬وأتاح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬استثنائية‭ ‬ستغير‭ ‬حياتهم،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬مصرفية‭ ‬متميزة‭ ‬لعملائه‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال‭ ‬معهم‭.‬

وأوضح‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬أنه‭ ‬سيجري‭ ‬السحب‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفائز‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جوائز‭ ‬كبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬100 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفائز‭ ‬واحد‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬وجائزتين‭ ‬بقيمة‭ ‬200 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬و500 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬داعياً‭ ‬جميع‭ ‬عملائه‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬عبر‭ ‬الإيداع‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الهيرات‮»‬‭ ‬طوال‭ ‬السنة‭. ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬الهيرات‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬1‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬طموح‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬الكرام‭ ‬وسقف‭ ‬توقعاتهم‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬50‭ ‬ديناراً‭ ‬بحرينياً‭ ‬يتم‭ ‬إيداعها‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الهيرات‮»‬‭ ‬تمكنك‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬ضمن‭ ‬حملة‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬الهيرات‮»‬‭. ‬ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬الهيرات‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬دقائق‭ ‬بمجرد‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيق‭ ‬ BBK ‭ ‬ Mobile ‭.‬

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