قيمتها تبلغ 150 ألف دينار بحريني..((البحرين والكويت)) يعلن الفائزين بجوائز ((الهيرات))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، أسماء الفائزين بجوائز الهيرات لشهري سبتمبر وأكتوبر البالغة قيمتها 150 ألف دينار بحريني. قدم البنك 100 ألف دينار لفائز واحد، و50 ألف دينار بحريني جوائز ولاء مقسمة على عشرة فائزين وذلك ضمن جوائز حساب «الهيرات» وجوائز الولاء التي يتيح البنك لعملائه من خلالها فرص الفوز بجواز نقدية مميزة على مدار العام.
وجرى السحب على هذه الجوائز بتاريخ 8 نوفمبر الجاري تحت إشراف ممثل وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن إدارات التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية والتسويق والخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت، بالإضافة إلى المدققين الخارجيين من شركة إرنست ويونغ.
وفاز عبدالله علي عبدالله الشايب بالجائزة الأولى التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار بحريني، فيما فاز بجوائز الولاء البالغ قيمتها الإجمالية 50 ألف دينار بحريني كل من حميد سلمان حسن، وعبد الواحد درويش، وعلياء العالي، ومنيرة محمد القحطاني، وأحمد عبد الحسين، وعبد العزيز حسين، وجلال جمعة، وإيمان حسين، وزاهية أحمد حسين، وخديجة محمد، حيث حصل كل فائز على مبلغ بقيمة 5 , 000 دينار بحريني.
وأعرب الفائزون عن خالص شكرهم وامتنانهم لبنك البحرين والكويت على دأبه المتواصل لتقديم أفضل العروض والخدمات والجوائز لعملائه، وبالأخص عبر حساب «الهيرات» الذي حفزهم على التوفير من أجل مستقبلهم وأتاح لهم فرصة الفوز بجوائز استثنائية ستغير حياتهم، مشيرين إلى أن هذه الجوائز تعكس التزام البنك بتقديم تجارب مصرفية متميزة لعملائه وتعزيز التواصل الفعال معهم.
وأوضح بنك البحرين والكويت أنه سيجري السحب القادم على جائزة بقيمة 50 ألف دينار بحريني لفائز واحد في 11 ديسمبر القادم، بالإضافة إلى جوائز كبرى بقيمة 100 , 000 دينار بحريني لفائز واحد خلال شهر يناير 2024، وجائزتين بقيمة 200 , 000 دينار بحريني و500 , 000 دينار بحريني خلال شهر فبراير 2024، داعياً جميع عملائه للاستفادة من فرص الفوز التي يقدمها عبر الإيداع في حساب «الهيرات» طوال السنة. حيث تبلغ جوائز «الهيرات» هذه السنة 1.9 مليون دينار بحريني بما يلبي طموح عملاء البنك الكرام وسقف توقعاتهم.
يشار إلى أن كل 50 ديناراً بحرينياً يتم إيداعها في حساب «الهيرات» تمكنك من الحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية ضمن حملة جوائز «الهيرات». ويمكن للعملاء فتح حساب الهيرات في غضون دقائق بمجرد تحميل تطبيق BBK Mobile .
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