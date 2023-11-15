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((مصارف البحرين)): تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية

11/15/2023 11:24:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكدت‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬تعد‭ ‬أولوية‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الالتزام‭ ‬الوطني‭ ‬بمكافحة‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬الخطيرة‭ ‬وتعزيز‭ ‬سلامة‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثمر‭ ‬تبوء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬خليجيًا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأقل‭ ‬خطورة‭ ‬إزاء‭ ‬جريمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬مؤشر‭ ‬بازل‭ ‬لمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭.‬

ونوّه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬عدنان‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الدولي‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تشريعية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬مكّنتها‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬تنافسيتها‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تضع‭ ‬سلامة‭ ‬وشفافية‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬أولوياتها،‭ ‬وأن‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الامتثال‭ ‬والرقابة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬نجاحات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ودول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لنفس‭ ‬المؤشر‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬السابقة،‭ ‬لافتاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النجاحات‭ ‬تأتي‭ ‬نتيجة‭ ‬الجهود‭ ‬التكاملية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬نحو‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات،‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬ممثلةً‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ومصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وإدارتي‭ ‬التحريات‭ ‬المالية‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وكذلك‭ ‬التعاون‭ ‬البنّاء‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭.‬

وثمّن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬كافة‭ ‬التهديدات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬خطراً‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬استقرار‭ ‬المجتمعات‭ ‬ويضعف‭ ‬من‭ ‬مقوماتها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الهيئات‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭ ‬والمحلية‭ ‬واتخاذ‭ ‬نهج‭ ‬أكثر‭ ‬تنسيقًا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

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