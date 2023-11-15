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اليوم.. انطلاق منتدى مسك العالمي حضوريًا وافتراضيًا

11/15/2023 11:23:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي اليوم الأربعاء تحت شعار "فكّر وأثّر" حيث يستضيف مطل البجيري بالمنطقة التاريخية في الدرعية الزوار والمشاركين في المنتدى من القادة والمفكرين والمبتكرين والمبدعين على مدى ثلاثة أيام. ويفتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ أولى جلسات المنتدى بعنوان: "الآن يبدأ مستقبل الشباب" حيث سيُسلّط الضوء على استثمار الشباب المُبدع لقدراتهم الاستثنائية ودورهم المحوري في رسم معالم المستقبل.
ويُمكن متابعة البث المباشر لجلسات المنتدى من خلال المنصة الافتراضية عبر الراب .
وتأتي النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي بمشاركة شركاء استراتيجيين، منهم: وزارة الرياضة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إلى جانب أرامكو السعودية، ومجموعة "stc"، والعلامة التجارية المتخصصة في السيارات "جينيسس".
كما يُساهم في إثراء مختلف أنشطة المنتدى عدد من شركاء المعرفة، منهم: منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، وهيئة الأزياء السعودية، وأكاديمية مطوري آبل، وشركة ميتا، وشركة أديداس، ومؤسسة بيل وميلندا غيتس الخيرية، ومنصة لينكد إن، ومنصة زووم، وقناة ناشيونال جيوغرافيك، وشركة "LVMH"، وجامعة كامبردج، وشركة الإنتاج الإعلامي الإبداعي "تلفاز".
ويشارك في إثراء أكثر من 100 جلسة حوارية قياديين ورؤساء تنفيذيين ومؤثرين محليين وعالميين، من بينهم:الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الأمير سلطان بن خالد، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومدير مركز المعلومات الوطني في سدايا الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير بوابة الدرعية السيد جيري إنزيلو، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية لبنى العليان، والكاتب والمتحدث التحفيزي كريس جاردنر، والنجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد، والفنانة المختصة في الفنون الرقمية أمريتا سيثي، ونجم برنامج شارك تانك روبرت هيرجافيك، وعدد من المتحدثين من المفكرين والقادة من أنحاء العالم.
ويُمثّل منتدى مسك العالمي حلقة وصل بين الشباب الطموح، والقادة، والمبتكرين، والمبدعين؛ بمشاركة منظومة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" بجهاتها التابعة (شركة مانجا للإنتاج ومعهد مسك للفنون ومدارس مسك ومدارس الرياض ومدينة محمد بن سلمان غير الربحية ومركز علمي لاكتشاف العلوم والابتكار). ويتضمن المنتدى تقديم ما يزيدُ عن 50 ورشة عمل سيستفيد منها الزوار حضوريًا وعبر المنصة الافتراضية، حيث يسعى المنتدى لاكتشاف قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم، وتمكينهم في العديد من المجالات؛ بما يُحقق النمو الاقتصادي والمعرفي.

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