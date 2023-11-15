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الأمن البيئي تضبط مخالفًا لعرضه كائنات فطرية دون ترخيص

11/15/2023 11:23:51 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفًا لنظام البيئة لعرضه عدد (25) كائن فطري بدون ترخيص بمنطقة الرياض، منها (13) كائن مهدد بالانقراض: (8) وبر برّي و (3) ثعلب برّي و (2) نيص، ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة كون بعض الكائنات مهدد بالانقراض، وتسليم الكائنات لجهة الاختصاص، مؤكدًا أن عقوبة عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تصل عقوبة عرض الكائنات الفطرية غير المهددة بالانقراض دون ترخيص إلى (5000) لكل كائن. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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