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تعليم عسير يحتفي باليوم الدولي للتسامح

11/15/2023 11:23:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير صباح اليوم، احتفاء بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، الذي يوافق السادس عشر من شهر نوفمبر من كل عام، وذلك بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة فهد بن صالح عقالا، وعدد من قيادات الإدارة، وبتنظيم من وحدة التوعية الفكرية وإدارة العلاقات العامة.
وأوضح "عقالا" أن الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح في أوساط المجتمع التعليمي ومؤسساته التعليمية؛ يأتي بتوجيه كريم من قبل وزير التعليم، حيث انطلقت فعالياته مطلع الأسبوع الجاري في جميع مدارس المنطقة من خلال عدد من الفعاليات والرسائل الاتصالية، التي تعزز ثقافة التسامح وما يمثله من قيم دينية واجتماعية من خلال تكريسها كثقافة وخلق نبيل ينعكس على التعاملات والسلوك اليومي.
وتخلل الاحتفاء مشاركات نوعية من معلمتين من التربية الخاصة مسار " العوق البصري"، وطلاب وطالبات مدارس أبها العالمية الذين عبروا بدورهم عن أهمية هذه المناسبة واعتبارها التفاتة هامة لما يحمله التسامح من قيم نبيلة حث عليها الدين الإسلامي القويم.

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