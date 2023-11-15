90 كيلوجراما من القات بحوزة 6 مخالفين

(MENAFN
- Al Watan) قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية بكل من تتوافر لديه معلومات، من المواطنين والمقيمين، عن أي أنشطة ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات الإبلاغ عبر الاتصال بـ((911)) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و((999)) ببقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات ((995))، وعبر البريد الإلكتروني gov، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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