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90 كيلوجراما من القات بحوزة 6 مخالفين

11/15/2023 11:23:51 PM
(MENAFN- Al Watan) قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية بكل من تتوافر لديه معلومات، من المواطنين والمقيمين، عن أي أنشطة ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات الإبلاغ عبر الاتصال بـ((911)) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و((999)) ببقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات ((995))، وعبر البريد الإلكتروني gov، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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