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التلاعب السيبراني بـ BLACK HAT

11/15/2023 11:23:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل فعالية الأمن السيبراني الأكثر حضورًا بالعالم ((بلاك هات)) أعمالها لليوم الثاني في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة تحالف، حيث تستمر أعمال النسخة الحالية حتى الخميس 16 نوفمبر. وتناولت جلسات اليوم الثاني من بلاك هات العديد من المواضيع مثل: الاستمرارية الأمنية، والتلاعب في الأمن السيبراني، والقيادة السيبرانية، كما عقدت جلسة مفتوحة في بلاك هات كامبس للإجابة عن أسئلة المشاركين بحضور نخبة من رؤساء قطاع الأمن السيبراني.
واستضافت جلسات بلاك هات في يومها الثاني عدداً من المتحدثين مثل: باسكال أندريه رئيس قسم الأمن في شركة Airbus، وعبدالرحمن النعيم مدير أمن المعلومات في أرامكو السعودية، وعلي الحميد المحلل في الأمن السيبراني لدى Falbrokers، وسعيد أبو نعمة المؤسس والرئيس تنفيذي في Seclytics، وماري هاي رئيس قطاع الأمن السيبراني في شركةBAE Systems، وكريس روبرتس رئيس قطاع الأمن السيبراني في Boom Supersonic، وماتياس موهليرت رئيس قطاع الأمن السيبراني في Oetker Group، وفيليب مارتن رئيس قطاع الأمن السيبراني في Coinbase، وديفيد كروس رئيس قطاع الأمن السيبراني فيOracle SaaS Cloud، وويليام لين المؤسس والرئيس التنفيذي في AKA Identity.
وشهدت الفعالية في نهاية يومها الأول حفل تخريج متدربي معسكر طويق السيبراني، المقدم من أكاديمية طويق؛ بهدف تمكين الكوادر الوطنية بمهارات متنوعة في جميع مجالات الأمن السيبراني، وتأهيلهم لسوق العمل بشهادات احترافية عالمية، حيث تجاوز عدد المسجلين في المعسكر 10.000 طالب، فيما اُختير أكثر من 50 طالباً للالتحاق بالمعسكر، وحصل 70% من المتخرجين على عروض وظيفية خلال أقل من شهرين.

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