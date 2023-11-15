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روحانية تحت زحات المطر

11/15/2023 11:23:51 PM
(MENAFN- Al Watan) يعيش قاصدو المسجد الحرام هذه الأيام أجواءً إيمانية مفعمة بالروحانية والطمأنينة، تحفهم زخات المطر التي شهدتها مكة المكرمة، رافعين أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يتقبل منهم أعمالهم.
وينعم ضيوف الرحمن بخدمات متميزة وكبيرة قدمتها مختلف الجهات المعنية في ظل ما وفرته الحكومة الرشيدة وما جندته من إمكانيات من أجل راحتهم وطمأنينتهم خلال أدائهم مناسكهم.

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