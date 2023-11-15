روحانية تحت زحات المطر
التاريخ
11/15/2023 11:23:51 PM
(MENAFN
- Al Watan) يعيش قاصدو المسجد الحرام هذه الأيام أجواءً إيمانية مفعمة بالروحانية والطمأنينة، تحفهم زخات المطر التي شهدتها مكة المكرمة، رافعين أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يتقبل منهم أعمالهم.
وينعم ضيوف الرحمن بخدمات متميزة وكبيرة قدمتها مختلف الجهات المعنية في ظل ما وفرته الحكومة الرشيدة وما جندته من إمكانيات من أجل راحتهم وطمأنينتهم خلال أدائهم مناسكهم.
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