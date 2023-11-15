Thursday, 16 November 2023 07:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلي لتحليل البيانات الصحية تساعد مرضى السكري

11/15/2023 11:23:50 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت الجمعية الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع مؤتمرا صحفيا بالتعاون مع شركة فايزر السعودية، والذي نظمة ملتقي الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات
بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري المقام سنويًا يوم 14 نوفمبر، وذلك للتوعية بمخاطر المرض وعرض آخر التحديثات الخاصة بمراقبة السكر من ناحية وأحدث الحلول العلاجية من ناحية أخرى. واشتمل المؤتمر على محاضرات توعويه بحضور عدد من الصحفيين ممثلين عن عدد من الصحف والمجلات السعودية. ويعتبر داء السكري ليس مجرد اضطراب في مستوى السكر بالدم، بل هو تحدي معقد يواجه مجتمعاتنا، واقتصاداتنا، ونُظُمنا الصحية. كما يُعَدُّ سببًا رئيسيًا للعديد من المضاعفات الخطيرة التي قد تصل إلى درجة الإعاقة أو حتى الوفاة، مثل أمراض القلب والكلى، وفقدان البصر، وأمراض الأعصاب. ومن هنا تأتي أهمية اليوم العالمي للسكري والذي يحتفل به العالم في الرابع عشر من نوفمبر من كل عام وذلك بهدف تسليط الضوء على مخاطر المرض.
وأشار رئيس الجمعية العلمية السعودية لداء السكري، الدكتور سعود السفري، في محاضرته إلى أن الخطورة الكبرى للسكري تكمن في أن مضاعفاته لا تقتصر فقط على مستوى الضرر الذي يمكن أن يُحدثه على مدى قصير، ولكنها تتعدى ذلك إلى مخاطر طويلة الأمد قد تؤثر على جودة حياة المريض وصحته بشكل عام. وتتطلب هذه المضاعفات رعاية طبية مستمرة وقد تحتاج إلى تدخلات علاجية متخصصة، ومنها مضاعفات القلب والأوعية الدموية مثل الذبحة الصدرية، النوبة القلبية، السكتة الدماغية، والاعتلال الكلوي السكري والذي قد ينتهي بالفشل الكلوي، والاعتلال العصبي السكري ومشاكل العيون والبصر والتي من الممكن أن تصل إلى فقدان البصر، وغيرها من المضاعفات الجسمانيه والنفسيه الأخرى.
وأضاف الدكتور سعود بأن نمط الحياة لمرضى السكري يتأثر بعدة عوامل تشمل السيطرة على مستويات السكر في الدم، الأعراض الجانبية للأدوية، والمضاعفات المحتملة للمرض. ولذلك فإن التطورات الحديثة تهدف إلى تحسين هذه العوامل من خلال استخدام أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز وأنظمة مراقبة السكر بدون وخز والتي تقلل من التدخلات اليومية والشعور بالقلق المرتبط بالمراقبة المستمرة. بالإضافة إلى أن استخدام الأنسولين الذكي وأنظمة الضخ المتكاملة مع أجهزة المراقبة تحسّن من التحكم في مستويات الجلوكوز وتقلل من الأخطاء البشرية بشكل كبير مما ينعكس بشكل إيجابي على حياة مريض السكري، كما توجد الآن الأدوية الجديدة التي تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وإدارة الوزن والتي تساعد في التحكم بالمرض وتخفيف العبء النفسي والجسدي.
ومن جانبه تطرق استشاري السكر والغدد الصماء بمستشفى قوى الأمن بالرياض الدكتور فهد السبعان، ، إلى المبادئ الأساسيه لعلاج مرض السكري وأوضح أنه مع تقدم العلم والتكنولوجيا، تطورت أساليب إدارة داء السكري بشكل ملحوظ، مما وفر خيارات أكثر للمرضى والمختصين للتحكم في المرض بفاعلية أكبر. ويعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل البيانات الصحية وتوفير رؤى تنبؤية يمكن أن تساعد في التحكم الشخصي والمبكر للمرض، كما شدد على أهمية استخدام المنصات الرقمية لتقديم التعليم المستمر والدعم للمرضى، بما في ذلك تطبيقات المحمول، الألعاب الصحية، ومجتمعات الدعم عبر الإنترنت. ومع التطورات الحديثة في علاج داء السكري، ظهرت مفاهيم جديدة لتسهيل إدارة الأنسولين، ومن أبرز هذه الابتكارات هو تطوير الأنسولين طويل المفعول الذي يُعطى مرة واحدة أسبوعياً. وكذلك استخدام الأدويه الحديثه مثل أشباه الببتيد المشابه للجلوكاجون النوع 1 والتي تحاكي عمل الهرمونات الطبيعية في الجسم التي تُفرز استجابةً لتناول الطعام والتي تُستخدم لعلاج داء السكري من النوع الثاني.
وشدد الدكتور السبعان على أهمية التركيز على النظام الغذائي الشخصي، خاصة النظم الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات، والنشاط البدني المنتظم لدورهم الكبير في التحكم بالسكري، واستخدام التطبيقات التي تساعد المرضى في تتبع مستويات السكر في الدم، النظام الغذائي، النشاط البدني وحتى التحكم في مستويات التوتر، كل هذا يساهم في إدارة أفضل لداء السكري. كما أكد د/ فهد على ضرورة توعية مرضى السكري بأنهم أكثر عرضة للإصابه بالعدوى البكتيريه أو الفيروسيه
بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي مثل المكورات الرئوية، كوفيد-19، الفيروس المخلوي التنفسي ولكن يمكنهم حماية انفسهم بأخذ التطعيمات مثل الانفلونزا، كوفيد، والمكورات الرئوية و التطعيمات الأخرى وذلك حسب ارشادات وزارة الصحة ويمكن لمرضى السكري التوجه لأي عيادة رعاية اولية للحصول على التطعيمات
وأضاف أن مرضى السكري من الأشخاص المعرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة إذا أصيبوا بعدوى كوفيد-19 فمن المهم اتباع الخطوات التالية لحماية أنفسهم: اعرف، خطط، ابدا. اعرف اذا كنت أنت أو أي شخص في مجتمعك يعاني من مرض مزمن مثل السكري. خطط بسرعة لأخذ الإجراءات اللازمة اذا كنت تعاني من أحد أعراض كوفيد- ويفضل أخذ الفحص الذاتي للمعرفة اذا تمت الإصابة بكوفيد-19، وابدأ بنشر التوعية واستشارة الطبيب، كما يجب أن تبدأ بعلاج كوفيد -19باتباع إرشادات وزارة الصحة.
أشاد المدير التنفيذي للإدارة الطبية لشركة فايزر السعودية، الدكتور هاني الهاشمي بدور الجمعية السعودية لطب الأسره والمجتمع في نشر الحملات التوعوية للتوعية بمختلف الأمراض والتعريف بأحدث طرق الوقاية والعلاج.

MENAFN15112023000089011017ID1107432963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث