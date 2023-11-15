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سانشيز يدافع عن العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين عشية تصويت على الثقة

11/15/2023 11:22:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز امس عن العفو عن الانفصاليين في كاتالونيا مقابل ضمان غالبية لحكومته في البرلمان، داعيا المعارضة إلى التحلي بـ «المسؤولية» في سياق من التوترات التي أثارها مشروعه المثير للجدل.
وخلال خطاب عرض فيه أولوياته لولاية جديدة مدتها أربعة أعوام قبيل تصويت على الثقة مقرر اليوم الخميس يتوقع أن يفوز فيه، قال الزعيم الاشتراكي الإسباني «فضلنا لم الشمل على الانتقام والوحدة على التمزق».
وأوضح سانشيز الذي يشغل منصبه منذ العام 2018 أن مشروع قانون منح عفو للانفصاليين الكاتالونيين المتورطين في محاولة انفصال فاشلة في العام 2017 «سيعود بالنفع على العديد من الأشخاص والقادة السياسيين» الذين يلاحقهم القضاء والذين «لا أشاركهم أفكارهم وأرفض أفعالهم».
لكنه ضروري أيضا من أجل «تضميد الجراح» التي فتحتها هذه «الأزمة السياسية» غير المسبوقة وفق قوله، مؤكدا أمام النواب أنه يريد ضمان «وحدة إسبانيا من طريق الحوار والتسامح».
وفي خطابه الذي استمر ساعة و45 دقيقة، دافع سانشيز عن دستورية هذا الإجراء الذي كان يعارضه في الماضي، داعيا المعارضة اليمينية التي أنزلت مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع، إلى التحلي بـ «المسؤولية».
وأضاف سانشيز «إن مشكلة الحزب الشعبي» اليميني المحافظ و«حزب فوكس (اليميني المتطرف) ليست العفو (..) إنما فكرة أنهما رافضان لنتائج» الانتخابات العامة التي جرت في يوليو.
وبعدما حل ثانيا خلف منافسه المحافظ ألبرتو نوننيث فيخو في انتخابات 23 يوليو، يتوقع أن يحصل بيدرو سانشيز اليوم على الأغلبية اللازمة لإعادة انتخابه.
على عكس فيخو الذي لم يتمكن من الوصول إلى السلطة بسبب عدم تمتعه بدعم كاف في البرلمان، تمكن سانشيز المشهور بقدرته على البقاء سياسيا من تشكيل تحالفات متعددة لضمان حصوله على دعم 179 نائبا، أي أكثر بثلاثة من الأغلبية المطلقة التي يحتاج اليها (176 نائبا).
وضمن سانشيز الذي بنى مسيرته المهنية عبر رهانات جريئة، دعم اليسار المتشدد مقابل اتفاق لرفع الحد الأدنى للأجر وخفض مدة أسبوع العمل من 40 إلى 37.5 ساعة.
وحصل كذلك على دعم الأحزاب الإقليمية الأصغر بما فيها الأحزاب الانفصالية في الباسك وكاتالونيا، وهو أمر أثار حفيظة اليمينيين.
ومقابل دعمه، طالب الحزبان الانفصاليان الرئيسيان في كاتالونيا، وهما «معا من أجل كاتالونيا» (خونتس بير كاتالونيا) برئاسة كارليس بوتشيمون و«اليسار الجمهوري في كاتالونيا» (إسكيرا ريبوبليكانا دي كاتالونيا)، بعفو عن مئات الأشخاص الذين يواجهون تحركا قضائيا على خلفية دورهم في مسعى المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد للاستقلال عام 2017.
لكن إجراء العفو، الذي طلبه بشكل خاص كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا في العام 2017 هربا من إجراءات قانونية، أثار انقساما عميقا داخل المجتمع الإسباني وأثار شكوكا في قدرة سانشيز على الحكم بهدوء.

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