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الطاقة الذرية اليورانيوم المخصب لدى إيران يتجاوز 22 مرة الحدود المسموح بها

11/15/2023 11:22:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن قرار إيران في سبتمبر منع دخول العديد من مفتشيها «أثر بشكل مباشر وخطير» على قدرتها على مراقبة برنامج طهران النووي.
والقرار «غير المسبوق» الذي يستهدف جنسيات بعينها، اعتبرته الوكالة التابعة للأمم المتحدة «متطرفا وغير مبرر»، حسبما جاء في تقرير سري لها وفق وكالة «فرانس برس».
وبحسب مصدر ديبلوماسي، فإن ثمانية خبراء، فرنسيين وألمان خصوصا، معنيون بالقرار.
وتلقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي ردا من طهران امس دافعت فيه عن «حقها» في إلغاء اعتماد مفتشين مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها «تستكشف احتمالات» للتراجع عن قرارها.
كما أعربت المنظمة الأممية عن أسفها مجددا لعدم تعاون الجمهورية الإسلامية في قضايا أخرى.
وتدين الوكالة منذ أشهر تعطيل العديد من كاميرات المراقبة وعدم وجود تفسيرات بشأن آثار يورانيوم اكتشفت في موقعين غير معلنين في توركوز آباد وورامين.
فضلا عن ذلك، زادت إيران في شكل كبير مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة، وواصلت تصعيدها النووي حتى مع إنكارها السعي لتطوير سلاح نووي، وفق ما جاء في تقرير ثان.
وجاء في التقرير أن المخزون بات في 28 أكتوبر 4.486.8 كلغ مقابل 3.795.5 كلغ منتصف أغسطس، أي أكثر بـ 22 مرة من الحدود التي سمح بها الاتفاق الدولي لعام 2015 والذي يحدد أطر الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات دولية عنها.
وتقوم إيران أيضا بالتخصيب بمستويات عالية، بعيدا من السقف المحدد بنسبة 3.67% المعادل لما يستخدم في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء: لديها الآن 567.1 كلغ (مقارنة بـ 535.8 كلغ سابقا) مخصب بنسبة 20% و128.3 كلغ عند 60% (مقابل 121.6 كلغ سابقا).
لكن طهران أبطأت منذ الربيع وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، التي باتت قريبة من نسبة 90% اللازمة لتصنيع سلاح نووي.
ويرى الخبراء أن ذلك مؤشر محتمل الى رغبة إيران في نزع فتيل التوتر، مع استئناف المحادثات غير الرسمية مع الولايات المتحدة.

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