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القضاء البريطاني يوجه ضربة قاصمة لسوناك بالحكم بعدم قانونية ترحيل المهاجرين إلى رواندا

11/15/2023 11:22:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قضت المحكمة العليا في بريطانيا، بأن برنامج الحكومة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا غير قانوني، ما يوجه ضربة قاصمة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.
وبموجب خطة سوناك، كان سيتم ترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى الشواطئ البريطانية بصورة غير قانونية إلى رواندا الواقعة شرق أفريقيا في محاولة لردع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من أوروبا في قوارب صغيرة.
وصدر قرار بالإجماع من المحكمة العليا بأنه لا يمكن ترحيل المهاجرين إلى رواندا لأنه «لا يمكن اعتبارها بلدا ثالثا آمنا».
وكان برنامج رواندا الركيزة الأساسية لسياسة الهجرة التي ينتهجها سوناك، إذ إنه يستعد لانتخابات العام المقبل، وذلك في ظل قلق بين بعض الناخبين بشأن أعداد طالبي اللجوء الذين يصلون في قوارب صغيرة.
من جهته، قال سوناك إن الحكومة خططت لكل الاحتمالات وستفعل كل ما بوسعها لمنع الهجرة غير الشرعية.
وأضاف في بيان: «الهجرة غير الشرعية تدمر حياة الناس وتكلف دافعي الضرائب البريطانيين ملايين الجنيهات الإسترلينية سنويا»، وأضاف: «نريد وضع حد لهذا الأمر ولن ندخر جهدا في ذلك».
وأثار الحكم استياء بعض المشرعين من الجناح اليميني لحزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني الذين قالوا إن الحكومة يجب أن تفكر في الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الرغم من أن المحكمة أوضحت أن قرارها يستند إلى عدد من القوانين والمعاهدات وليس إلى الاتفاقية وحدها.
واكتسب الحكم القضائي أهمية سياسية أكبر بعد أن أقال سوناك وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان التي كانت لها شعبية في الجناح اليميني للحزب، وكان ضمن اختصاصاتها التعامل مع قضايا الهجرة.
وانتقدت بريفرمان رئيس الوزراء بشدة قائلة إنه أخلف وعوده بشأن معالجة قضية الهجرة وخان الشعب البريطاني.

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