الأردن إصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن الجيش الأردني، في بيان، عن إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة أثناء محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، في بيان نقلته وكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا اليها.
واضاف الناطق الرسمي إن إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، ويقدم زملاؤهم العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين.
وأشار الى ان القوات المسلحة بدأت تحقيقا رسميا للوقوف على تفاصيل ما حدث، وتؤكد مسؤولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره.
وأضاف أنه تنفيذا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة سيتسمر المستشفى بأداء واجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
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