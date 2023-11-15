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الأردن إصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة

11/15/2023 11:22:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الأردني، في بيان، عن إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة أثناء محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، في بيان نقلته وكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا اليها.
واضاف الناطق الرسمي إن إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، ويقدم زملاؤهم العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين.
وأشار الى ان القوات المسلحة بدأت تحقيقا رسميا للوقوف على تفاصيل ما حدث، وتؤكد مسؤولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره.
وأضاف أنه تنفيذا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة سيتسمر المستشفى بأداء واجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

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