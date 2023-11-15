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قطر تطالب بـ تحقيق دولي في استهداف إسرائيل المستشفيات في غزة

11/15/2023 11:22:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طالبت قطر بفتح تحقيق دولي في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان اصدرته وزارة الخارجية القطرية قالت فيه «تدين دول قطر بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي في غزة ما ادى لاستشهاد عدد من المرضى من بينهم أطفال، وتعتبره جريمة حرب وتعديا سافرا على القوانين والاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، وامتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في قطاع غزة.
واضاف البيان: وتطالب وزارة الخارجية بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين اممين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف المستشفيات من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، كما تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمحاسبة اسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين وتوفير الحماية اللازمة لآلاف النازحين الذين يحتمون بالمجمع بجانب المرضى والجرحى والطواقم الطبية.
وحذرت الوزارة من ان صمت المجتمع الدولي، ازاء الجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سوف يشجع اسرائيل على المضي في ارتكاب المزيد من الفظائع مما يهدد بتوسع دائرة الغضب والعنف ويقود الى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة، كما يؤدي لتلاشي الثقة بالمجتمع الدولي ومنظماته.
وجدد وزارة الخارجية القطرية في بيانها «موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق واقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

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