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ماكرون يندد بأكبر قدر من الحزم بقصف البنية التحتية المدنية في قطاع غزة

11/15/2023 11:22:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «بأكبر قدر من الحزم» قصف البنية التحتية المدنية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك خلال مؤتمر صحافي في برن.
وقال ماكرون في اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى سويسرا «إننا ندين بأكبر قدر من الحزم كل عمليات القصف التي تستهدف المدنيين، وخصوصا البنية التحتية المدنية التي يجب حمايتها بموجب قانوننا الدولي والقانون الإنساني».
وأكد أن ذلك ينطبق «ليس فقط على المباني بل على الأشخاص الذين يعالجون مرضى ومصابين فيها»، مذكرا بأن عشرات العاملين في المجال الإنساني وموظفين دوليين قتلوا في القصف الكثيف والعنيف الذي تنفذه إسرائيل في القطاع منذ الهجوم غير المسبوق لـ «حماس» في 7 أكتوبر الماضي في اسرائيل.
وكانت الخارجية الفرنسية أعربت قبل ماكرون عن «قلقها البالغ» بشأن اقتحام القوات الاسرائيلية لمجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، معتبرة أن الفلسطينيين «يجب ألا يدفعوا ثمن جرائم حماس».
وأكد الرئيس الفرنسي امس أنه يدافع عن موقف «متوازن» و«لم يتبدل أبدا» بخصوص النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعد تعرضه لانتقادات بسبب عدم الوضوح.
وقال ماكرون «نحن نعترف تماما بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومكافحة الإرهاب، ولكن بما أن إسرائيل ديموقراطية (..) فإن هذا الحق في الدفاع عن نفسها يجب أن يكون في إطار القانون الدولي الإنساني واحترام قواعد الحرب (..) لم يتبدل موقفنا أبدا».
وشدد الرئيس الفرنسي على أن هذا الموقف «يهدف إلى تأكيد حق إسرائيل الثابت في العيش بسلام وأمان في المنطقة، كما أن فرنسا دعمت دائما التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وستواصل العمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين».
وتابع «لم يتغير موقفنا اطلاقا».
وقال أيضا إنه «يتحمل مسؤولية كل التصريحات» التي ادلى بها في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية والتي دفعت الإسرائيليين إلى طلب «توضيح».
وقال «اتبنى وأتحمل مسؤولية جميع التصريحات التي ادليت بها أمام زملائكم في الصحافة البريطانية لأنها تتوافق مع هذا النهج الذي يدين أيضا عمليات القصف التي تستهدف المدنيين والتي تحركها المشاعر نفسها امام مقتل طفل».
واضاف «لا تكيل فرنسا بمكيالين».

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