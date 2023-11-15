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تراجع دعم الأميركيين للحرب وأغلبية تؤيد الهدنة

11/15/2023 11:22:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز/إبسوس أن التأييد الشعبي في الولايات المتحدة لحرب إسرائيل على قطاع غزة في تراجع، بينما يعتقد أغلب الأميركيين أنه يتعين على إسرائيل إعلان وقف لإطلاق النار في الصراع الذي تفاقم إلى أزمة إنسانية.
استطلاع الرأي الذي أجري على مدار يومين آخرهما أمس الأول أظهر أن نحو 32% من المشاركين قالوا «الولايات المتحدة عليها أن تدعم إسرائيل» لدى سؤالهم عن الدور الذي من المفترض أن تقوم به بلادهم في الصراع. وقلت بذلك النسبة عن 41% كان هذا موقفهم في استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس في 12 و13 أكتوبر.
وارتفعت نسبة من قالوا إن «الولايات المتحدة يجب أن تكون وسيطا محايدا» إلى 39% في الاستطلاع الجديد من 27% قبل شهر. وقال 4% من المشاركين في الاستطلاع إن على الولايات المتحدة دعم الفلسطينيين، و15% قالوا إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل إطلاقا، والنسبتان مماثلتان لما أظهره استطلاع الشهر الماضي.
وقال نحو 68% من المشاركين إنهم يوافقون على جملة «إسرائيل عليها أن تعلن وقفا لإطلاق النار وتحاول التفاوض».
وفي إشارة قد تكون مثيرة للقلق بالنسبة لإسرائيل، أيد 31% فقط من المشاركين في الاستطلاع إرسال أسلحة إليها، بينما عارض 43% الفكرة، وقال الباقون إنهم غير متأكدين. وكان تأييد إرسال أسلحة إلى إسرائيل أقوى بين الجمهوريين، بينما عارضه ما يقرب من نصف الديموقراطيين.
بالمقارنة، أيد 41% من المشاركين في الاستطلاع إرسال أسلحة إلى أوكرانيا لدعمها في صد الغزو الذي شنته روسيا قبل 21 شهرا تقريبا، مقابل معارضة 32%، وقال الباقون إنهم غير متأكدين. وعندما يتعلق الأمر بأوكرانيا يكون تأييد إرسال أسلحة إليها أقوى بين الديموقراطيين.

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