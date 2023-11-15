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مجلس الأمن يدعو إلى هدن إنسانية في غزة للسماح بدخول المساعدات

11/15/2023 11:22:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وكالات:
دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
أمس
إلى فرض هدن إنسانية عاجلة وممتدة في القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة "لعدد كاف من الأيام" للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
وخرج المجلس المؤلف من 15 عضوا من مأزق كان يعانيه بعد أربع محاولات فاشلة الشهر الماضي لاتخاذ إجراء عندما تبني قرار يدعو أيضا إلى الإفراج على الفور وبغير شروط عن كل المحتجزين لدى حركة حماس.
وامتنعت الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا، وهي دول تتمتع بحق النقض (الفيتو) في المجلس، عن التصويت على القرار الذي وضعت مسودته مالطا. وأيد بقية الأعضاء في المجلس القرار.
ولم تفلح روسيا في محاولتها في اللحظة الأخيرة لتعديل القرار ليشمل دعوة لهدنة إنسانية على الفور تؤدي إلى وقف أعمال القتال.
وتركز المأزق إلى حد كبير حول ما إذا كان يتعين الدعوة إلى هدنة إنسانية أم وقف لإطلاق النار. وتعد الهدنة بشكل عام أقل رسمية وأقصر مدة من وقف إطلاق النار الذي يجب أن يوافق عليه الطرفان المتحاربان. ودعمت الولايات المتحدة هدن إنسانية، في حين ضغطت روسيا من أجل وقف إطلاق النار.
ولا يدين قرار أمس تصرفات حماس، وهي نقطة تعارضها الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما من حلفاء إسرائيل.
ودعا المجلس إلى "هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق".
وهذه هي خامس محاولة من المجلس لاتخاذ إجراء منذ بداية الحرب.
وحاول مجلس الأمن أربع مرات على مدى أسبوعين في أكتوبر
اتخاذ إجراء، إذ فشلت روسيا مرتين في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتبني مشروع قرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض لإفشال مسودة قرار صاغته البرازيل واستخدمت روسيا والصين حق النقض ضد قرار صاغته الولايات المتحدة.
ويطالب النص بالامتثال للقانون الدولي وتحديدا ما يتعلق بحماية المدنيين خاصة توفير الحماية للأطفال. ويدعو مشروع القرار أيضا إلى الإفراج على الفور وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حماس وجماعات أخرى، وبالأخص الأطفال. كما دعا جميع الأطراف إلى عدم حرمان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، ورحب بالشحنات المبدئية المحدودة للمساعدات لكن حث على زيادتها.

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