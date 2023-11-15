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أردوغان يتعهد بمعاقبة إسرائيل وترودو يدعوها لممارسة أقصى درجات ضبط النفس

11/15/2023 11:22:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن أنقرة ستتخذ خطوات على الساحة الدولية لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة ومعاقبتها على ذلك.
ودعا أردوغان في كلمة ألقاها أمام المشرعين في البرلمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عما إذا كانت تل أبيب تمتلك قنابل نووية أم لا، وقال إن الاخير «راحل عن منصبه».
وجدد الرئيس التركي التأكيد على ان حركة «حماس» حزب سياسي انتخبه الفلسطينيون وليست منظمة ارهابية.
من جهة اخرى، قال اردوغان خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أمس، ان أنقرة تتوقع من روما دعما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ووصف إسرائيل بأنها دولة إرهابية.
من جانبه، حض رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إسرائيل على ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس»، مشددا على ضرورة وقف قتل «النساء والأطفال والرضع» في الحرب الدائرة في غزة.
وقال ترودو إن «المأساة الانسانية التي تتكشف في غزة تدمي القلب، خصوصا المعاناة التي نراها في مستشفى الشفاء ومحيطه».
وتابع «العالم يتابع عبر شاشات التلفزة ومنصات التواصل هذا القتل للنساء والأطفال والرضع. هذا يجب أن يتوقف».
وشدد ترودو على أن على حماس أن «تتوقف عن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية»، مؤكدا ضرورة أن تفرج حماس عن كل من تحتجزهم منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وقد سارع نتنياهو للرد على ترودو، وكتب على منصة «إكس» إن «إسرائيل ليست هي من يقوم باستهداف المدنيين، الا أن حماس قطعت رؤوس وحرقت وقتلت المدنيين في أسوأ الفظائع المرتبكة بحق اليهود منذ المحرقة».
بدوره، وجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز انتقادا حادا لإسرائيل، داعيا اياها الى وضع حد لـ«القتل الأعمى للفلسطينيين» في غزة.
وفي حين أكد رئيس الوزراء الاشتراكي وقوفه الى جانب إسرائيل في «ردها على الهجوم الإرهابي» الذي نفذته «حماس»، وعد بأن تعمل حكومته الجديدة «من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية».
في هذه الاثناء، طالب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث باتخاذ إجراءات فورية «لكبح جماح المذبحة» الجارية في غزة، وذلك بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع.
وقال غريفيث في بيان «بينما تبلغ المذبحة في غزة مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يواصل العالم مشاهدة ذلك في حال من الصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار ويموت الأطفال الخدج ويحرم السكان بأكملهم من وسائل البقاء الأساسية. لا يمكن السماح باستمرار هذا الأمر».
إلى ذلك، اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إسرائيل تشن في غزة «حربا على الوجود الفلسطيني»، وقال في الذكرى الـ35 لـ«إعلان الاستقلال» الفلسطيني أمس إن «الحرب العدوانية الظالمة التي نتعرض لها، هي حرب على الوجود الفلسطيني، وعلى الهوية الوطنية الفلسطينية هوية الأرض وهوية الإنسان»، معتبرا أنها «حلقة من مسلسل العدوان المتواصل على مدى ما يزيد على قرن من الزمان».
وأضاف «نحن نواجه معا حربا عدوانية همجية، وحرب إبادة مفتوحة يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس، عاصمتنا الأبدية».
وأعرب عن رفضه «كل مخططات التهجير والترحيل لأبناء شعبنا من وطنهم»، واصفا إياها بـ«المخططات الشيطانية التي لا تخفى علينا»، ومعتبرا أنه «إذا كان هناك من يجب أن يرحل عن أرضنا فهو الاحتلال، والاحتلال فقط».

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