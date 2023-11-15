اقتحام الشفاء يؤجج غضبا دوليا ونتنياهو سنصل إلى حماس

الحركة تنفي مزاعم الجيش الإسرائيلي بالعثور على أسلحة في المستشفى: مسرحية لم تعد تنطلي على أحد





رغم الإدانة الدولية الواسعة لاقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في اليوم الأربعين من حربها الشرسة على القطاع، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه «لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه».وأضاف، خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية في جنوب البلاد، «سنصل إلى حماس ونقضي عليها وسنعيد الرهائن»، مؤكدا أنهما «مهمتان رئيسيتان» في الحرب التي تشنها اسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.وإذ نددت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية بالهجوم، اعتبرت في بيان أن «اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات، والمراكز الصحية في قطاع غزة، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف». وحملت «الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال، بمن فيهم الخدج، والنازحون المتواجدون في المجمع»، مطالبة بـ «تدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم».ودان الأردن صمت مجلس الأمن الدولي إزاء «الهمجية» في اقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء، معتبرا انه يغطي بذلك «جرائم الحرب»، وكتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على منصة «إكس» إن «كارثة مستشفى الشفاء تجسد الهمجية التي يتيح صمت مجلس الأمن استمرارها». وأضاف «ندين صمت مجلس الأمن على هذه الوحشية، على حرمان الرضع حاضناتهم في المستشفى»، مشيرا إلى ان «هذا الصمت يغطي جرائم الحرب، صمت لا يمكن تبريره أو قبوله، على المجلس تحمل مسؤولياته».وانتقدت حكومة النرويج اقتحام أكبر مشافي غزة، وقال وزير خارجيتها اسبن بارت ايدي في رسالة الكترونية تلقتها وكالة «فرانس برس»: «إنه أمر مبالغ فيه وغير مقبول». واشار إلى أن «ذلك يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المروع بالفعل في غزة». من جهته، اعتبر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبرييسوس أن ذلك «غير مقبول على الإطلاق». وقال انه لا يوجد تحديث لعدد الوفيات والإصابات في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية.وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة عن «قلقهما البالغ» بعد الاقتحام. وكتب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث على موقع «إكس» معتبرا «أن التقارير الواردة عن اقتحام مستشفى الشفاء في غزة مروعة».وأكد غريفيث أن «حماية الخدج والمرضى والطاقم الطبي وجميع المدنيين يجب أن تعلو عن أي اهتمام آخر». وأشار إلى أن «المستشفيات ليست ساحات قتال». وطالب غريفث باتخاذ إجراءات فورية «لكبح جماح المذبحة» الجارية في غزة.وبالعودة إلى الاقتحام، أمر جنود إسرائيليون كان بعضهم مقنعا وآخرون يطلقون النار في الهواء، الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة بالاستسلام، وفق وكالة «فرانس برس».وبلغة عربية ركيكة، صرخ جندي قائلا «كل الشبان من 16 عاما وما فوق، عليكم رفع أيديكم الى فوق والخروج من المبنى إلى الساحة الخارجية وتسليم أنفسكم».وخرجت طوابير من الفلسطينيين وهم يرفعون أياديهم من أقسام الحروق والولادة والجراحة وغسيل الكلى، وشوهد قرابة ألف شخص مع أياديهم في الهواء في ساحة المستشفى، وطلب الجنود من البعض خلع ملابسهم. داخل أروقة المستشفى، كان بعض الجنود يطلقون النار في الهواء عند تنقلهم من غرفة إلى أخرى وهم يقومون بعمليات بحث وتفتيش دقيقة، وتعالت أصوات بكاء نساء وأطفال في الأقسام المختلفة.وقال الطبيب أحمد مخللاتي الجراح في المستشفى لـ «رويترز» عبر الهاتف «كان هناك قصف وإطلاق نار حول المستشفى وداخله. إنه لأمر مروع حقا أن تشعر أن هذا يحدث بالقرب جدا من المستشفى ثم أدركنا أن الدبابات تتحرك حوله».وأضاف «لقد أوقفوا الدبابات أمام قسم الطوارئ بالمستشفى واستخدموا جميع أنواع الأسلحة حول المستشفى، إذ انهم استهدفوا المستشفى مباشرة ولكننا حاولنا تجنب الاقتراب من النوافذ»، وقد سمعت اصوات اطلاق النار اثناء الحديث مع الطبيب.وأفادت وكالة الأنبــاء الفرنسيــة بــأن الجيـش الإسرائيلي انسحب مساء أمس، ونشر دباباته حول المجمع الضخم، بعد ساعات طويلة من التفتيش الدقيق.وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان انه قام بتسليم حاضنات وأغذية للأطفال وإمدادات طبية إلى المستشفى خلال العملية «الدقيقة والمحددة الهدف ضد حماس» التي يقوم بها في «منطقة محددة من المستشفى». لكن مدير المستشفيات بغزة محمد زقوت قال لقناة «الجزيرة» ان الاحتلال لم يسمح بإحضار حضانات الأطفال إلى مستشفى الجراحات، وانه حقق مع المرضى والمرافقين والطواقم الطبية لـ 10 ساعات. وقال ان ساحة المستشفى أخليت من الدبابات. وحذر من أن الأطفال ومرضى الكلى بمستشفى الشفاء في خطر شديد.ولاحقا، قال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي لم يكشف هويته انه تم العثور «على أسلحة وبنية تحتية. ورأينا دليلا ملموسا على أن عناصر حماس استخدموا مستشفى الشفاء كمقر» على حد قوله.وعلى الفور، نفت حركة حماس الادعاءات الاسرائيلية، وقالت «زعم الاحتلال وجود أسلحة في مجمع الشفاء الطبي استمرار لكذب مفضوح ومسرحية لم تعد تنطلي على أحد». إلى ذلك، أعلنت شركتا الاتصالات الرئيستان في غزة توقف كل المولدات العاملة في المقاسم الرئيسة في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة لاسيما البطاريات.وللمرة الأولى منذ أربعين يوما، دخلت أمس شاحنة وقود من مصر الى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.لكن وكالة غوث وتشغيل اللاجئيــن الفلسطينييـن (أونروا) قالت عبر حسابها على موقع «إكس» إن الوقود الذي دخل «ليس كافيا على الإطلاق»، وأضافت: تلقينا 23 ألف لتر وقود فقط بما يعادل 9% فقط من الاحتياجات اليومية. وقالت إنه «يجري استخدام الوقود كسلاح حرب وهذا يجب أن يتوقف».