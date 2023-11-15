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مفاوضات شاقة وشروط إسرائيلية تعقد اتفاق إطلاق سراح المحتجزين

11/15/2023 11:22:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نقلت رويترز عن مسؤول، تم إطلاعه على سير المفاوضات لتبادل اطلاق سراح أسرى ومحتجزين، أن وسطاء قطريين سعوا إلى التفاوض على اتفاق بين حركة «حماس» وإسرائيل يشمل إطلاق سراح نحو 50 من المحتجزين المدنيين من قطاع غزة مقابل إعلان وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام. وأضاف المسؤول أن الاتفاق الذي تجري مناقشته والذي جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة سيشهد أيضا إفراج إسرائيل عن بعض النساء والأطفال من سجونها وزيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها لقطاع غزة.
وأكد المسؤول أن حماس وافقت على المبادئ العامة للاتفاق، لكن إسرائيل لم توافق بعد ومازالت تتفاوض على التفاصيل.
وذكرت قناة «العربية» أن إسرائيل رفضت الصيغة الأخيرة التي نقلها الوسطاء حول صفقة الأسرى، ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن «الوسطاء يعرفون بأننا نريد الإفراج عن عدد «أكبر بكثير» من 50 رهينة لدى حماس». ومما قد يعقد التوصل الى الاتفاق رفض الجيش الإسرائيلي لفكرة الهدنة ضمن اتفاق الأسرى المحتمل.
وإذا تم الاتفاق فسيشكل أكبر عملية إفراج عن محتجزين لدى حماس منذ أن نفذت هجومها على أجزاء من إسرائيل. ولم يعرف بعد عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم من سجونها في إطار الاتفاق الذي تتم مناقشته.
وتغير بشكل كبير نطاق المفاوضات التي تقودها قطر في الأسابيع القليلة الماضية لكن حقيقة أن المحادثات تتركز حاليا على الإفراج عن 50 محتجزا مدنيا مقابل وقف إطلاق النار لثلاثة أيام وأن «حماس» وافقت على الخطوط العريضة للاتفاق تدل على أمر لم يحدث من قبل. وقال المسؤول إن مسألة إطلاق سراح جميع المحتجزين ليست موضع نقاش حاليا.
وقالت مصادر في منطقة الخليج ومناطق أخرى في الشرق الأوسط من قبل إن المحادثات تركزت على إفراج حماس عن 15 محتجزا ووقف مؤقت في إطلاق النار لما يصل إلى ثلاثة أيام.
وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت إنها أبلغت مفاوضين قطريين باستعدادها للإفراج عما يصل إلى 70 امرأة وطفلا في مقابل هدنة لمدة خمسة أيام.
ويواجه تنفيذ أي اتفاق من هذا النوع العديد من العقبات والعراقيل. وقال ديبلوماسي غربي في المنطقة إن من غير الواضح إن كانت حماس قادرة في الوقت الحالي على الخروج بقائمة دقيقة للمحتجزين لديها بعدما تسببت الحرب في مشكلات تواصل ومشكلات تنظيمية في القطاع.
وقال مصدر آخر في المنطقة على دراية بالمفاوضات إن جمع محتجزين لأي عملية إفراج متزامنة، وهو ما تريده إسرائيل، سيكون صعبا من الناحية اللوجيستية دون وقف لإطلاق النار. وأضاف المصدر أن هناك غموضا يكتنف مسألة وجود اتفاق من الأصل على هذا الأمر بين القيادة العسكرية والسياسية لحماس لكن ذلك تم حله لاحقا، كما أن هناك مخاوف أيضا من أن الضغوط العسكرية الإسرائيلية تجعل مسألة التوصل لاتفاق وتنفيذه أصعب.

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