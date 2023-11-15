قمة بايدن ـ جينبينغ محاولة لـ تغيير العلاقة إلى الأفضل والعودة إلى مسار طبيعي من التواصل

MENAFN - Al-Anbaa) يترقب العالم بأسره مفاعيل القمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ في أول اجتماع بينهما منذ عام، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرانسيسكو، في ظل مشهد عالمي معقد يواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبرى، تبدأ من التوتر حول قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، فضلا عن الحرب الإسرائيلية على غزة ولا تنتهي عند الحرب الروسية ـ الأوكرانية.

ولخص

بايدن امس الرهان من لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ بعبارة واحدة "التأكد من عدم تحول المنافسة إلى نزاع"، فيما حذر شي من التداعيات "التي لا تحتمل" لأي مواجهة بين القوتين العظميين.

وعبر مصافحة بينهما عند مدخل مقر يقع في ريف ولاية كاليفورنيا، استأنف الرئيسان مسارا حواريا بينهما توقف منذ أكثر من عام.

ولم يتحادث الزعيمان في شكل مباشر منذ اجتماع طويل عقداه على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي. وتخلل هذه الفترة توتر متنام بين البلدين.

وجلس الرئيس الأميركي إلى طاولة خشبية طويلة قبالة نظيره الصيني يحوط به وفده، ودعا في تصريح مقتضب إلى إدارة المنافسة في شكل "مسؤول".

من جانبه، اعتبر شي بحسب ترجمة لتصريحاته إلى الانكليزية إن من واجب الصين والولايات المتحدة "ألا يدير أحدهما ظهره للآخر". وقال إن "الكوكب كبير بما يكفي ليزدهر بلدانا"، في ظل تنافس حاد بين واشنطن وبكين على الصعد الاقتصادية والتكنولوجية والاستراتيجية والعسكرية.

ودعا بايدن إلى بذل "جهود مشتركة" لمكافحة تهريب المخدرات والتعامل بحكمة مع الذكاء الاصطناعي.

وحرص كل من الرجلين على التذكير أن علاقتهما بدأت قبل أن يصل الرئيس الديموقراطي (ثمانون عاما) إلى البيت الأبيض.

وأكد بايدن أن "لقاءاتنا كانت دائما صريحة ومباشرة ومفيدة"، مضيفا "من الحيوي أن يفهم كل منا الآخر بوضوح". ورد شي "أؤمن بشدة بمستقبل واعد للعلاقة الثنائية".

وقبل الاجتماع، أطلق البلدان مجموعة عمل مشترك حول المناخ بهدف تعزيز التنسيق في شأن "أحد أكبر التحديات في زمننا".

وقبل اجتماعهما ، اعتبر الرئيس الأميركي أن الصين في عهد الرئيس شي جينبينغ تعاني من «مشاكل فعلية»، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن الولايات المتحدة «لا تحاول فك الارتباط بالصين» وتسعى لتحسين العلاقة، وذلك قبل ساعات من القمة التي جمعتهما والتي وصفت بأنها بالغة الأهمية بين رئيسي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.وبادر بايدن لمد يد السلام إلى شي عشية المحادثات، مضيفا خلال عشاء لجمع التبرعات أن الصين تواجه «مشاكل حقيقية» في ظل حكم الزعيم الشيوعي شي، بينما شدد بايدن على أنه «يعيد تأسيس الدور الأميركي القيادي في العالم».وكان بايدن قال في وقت سابق إن بلاده لا تسعى إلى النأي بنفسها عن الصين بل تريد تحسين العلاقات الثنائية. وقال بايدن «لا نحاول الانفصال عن الصين. ما نحاول القيام به هو تغيير العلاقة الى الأفضل»، وأبدى أمله في أن يساعد الاجتماع الطرفين «في العودة الى مسار طبيعي من التواصل، أي القدرة على رفع سماعة الهاتف وأن يتحدث كل طرف مع الآخر في حال وقوع أزمة». لكن بايدن حذر أيضا من أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من الاستثمار في الصين بسبب ممارسات بكين التجارية. وقال «لن أواصل الدعم لمواقف بحيث إذا أردنا الاستثمار في الصين، يتعين علينا تسليم جميع أسرارنا التجارية».وقال بايدن «إذا كان الشعب الصيني، الذي يعاني الآن من مشكلة اقتصادية.. إذا كان المواطن العادي في الصين، قادرا على الحصول على وظيفة جيدة الأجر، فهذا يفيدهم، ويفيدنا جميعا».وردت الصين عبر إشارة الناطقة باسم خارجيتها ماو نينغ إلى أن جميع الدول تعاني من مشاكل بما فيها الولايات المتحدة، بينما فضلت التركيز على نقاط التحاور الإيجابية في القمة.وأفادت بأن «مفتاح إعادة الاستقرار إلى العلاقات الصينية ـ الأميركية وتحسينها هو تعاون الجانبين معا والشرط الأهم هو الاحترام المتبادل».وفي هذا الصدد، وقبل لقاء بايدن وجينبينغ، أكد الكرملين امس أنه سيتابع مجريات القمة. وقال الناطق باسمه دميتري بيسكوف إن «البلدين يبنيان علاقات ثنائية، وهو حقهما»، مضيفا أن «كل اجتماع من هذا النوع يشارك فيه أكبر اقتصادين في العالم يحمل أهمية بالنسبة للجميع».