(MENAFN
- Al-Anbaa)
إن في الصدر جروحاً لا تطاق
ارتوى منها فؤادي واستضاق
لم تدع لي لمحة فيها ضياء
أمتطي أنوارها حتى الفواق
بين أشلائي وأشيائي أقامت
واستبدت لا تريد الافتراق
كيف يحلو لي مقام في الحياة
ودماء بين أشلائي تراق؟
كيف يحلو لي اقتراب واجتماع
وكل ما فيّ ينادي بالفراق؟
كيف يحلو لي ارتياح وانشراح
ولسان الحال بؤس وانغلاق؟
إنها القسوة ما أقسى الحياة!
كل شيء لم يعد حلو المذاق
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