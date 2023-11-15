كيف يحلو لي مقام في الحياة؟

إن في الصدر جروحاً لا تطاقارتوى منها فؤادي واستضاقلم تدع لي لمحة فيها ضياءأمتطي أنوارها حتى الفواقبين أشلائي وأشيائي أقامتواستبدت لا تريد الافتراقكيف يحلو لي مقام في الحياةودماء بين أشلائي تراق؟كيف يحلو لي اقتراب واجتماعوكل ما فيّ ينادي بالفراق؟كيف يحلو لي ارتياح وانشراحولسان الحال بؤس وانغلاق؟إنها القسوة ما أقسى الحياة!كل شيء لم يعد حلو المذاق

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