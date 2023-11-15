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كيف يحلو لي مقام في الحياة؟

11/15/2023 11:22:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

إن في الصدر جروحاً لا تطاق
ارتوى منها فؤادي واستضاق
لم تدع لي لمحة فيها ضياء
أمتطي أنوارها حتى الفواق
بين أشلائي وأشيائي أقامت
واستبدت لا تريد الافتراق
كيف يحلو لي مقام في الحياة
ودماء بين أشلائي تراق؟
كيف يحلو لي اقتراب واجتماع
وكل ما فيّ ينادي بالفراق؟
كيف يحلو لي ارتياح وانشراح
ولسان الحال بؤس وانغلاق؟
إنها القسوة ما أقسى الحياة!
كل شيء لم يعد حلو المذاق

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