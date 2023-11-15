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جدران العالم

11/15/2023 11:22:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الإنسانية صفة شاملة لعدة عناصر تجمع البشر تعايشا وتفاعلا وتنوعا، كلا حسب ميزته وحضوره وكيانه وشخصه وذاته، دون تفرقة، دون حياد، دون تحيز، هي المبدأ الإنساني الذي تقوم عليها كل المبادئ الأخرى، كما تحمل في الوقت ذاته مضمون الإحسان والإيثار.
الإنسانية أن تبني جسور التواصل بين البشر رغم اختلافاتهم، مستوياتهم، مراكزهم، مناصبهم.. إلخ، الإنسانية هي فتح أبواب المعرفة والإدراك أمام الناس، هي المشاعر والقيم الدالة على قيمة الإنسان والتي تميزه عن غيره، فوحده الإنسان من يمتلك قيم ومبادئ يجب ألا يتنازل أبدا عنها.
فلولا الإنسانية التي زرعها الله في قلوب البشر ما بقي من خير بداخلهم، الإنسانية هي ألا تقبل أن أحدهم ينتقص من شأنه أو يحتقر أمامك، أن تحب لغيرك الخير كما تحبه لنفسك، أن تتنافى مع الانحطاط والتدني، ان تسعى لسعادة الغير، كون الإنسانية سموا وارتفاعا أيضا.
أن تغسل قلبك ولا تحسد الناس على نعمهم، فأنت لا تعلم ماذا أخذ الله منهم، الإنسانية ان تكف عن الأنانية وحب الذات والنظر للشخص الآخر وكأنه عدو لدود لك.
فصرنا الآن نبحث عنها للأسف في زمن قوي ساعد الإنسان فيه واضمحلت الإنسانية بكل قيمها، صرنا نبحث للأسف على أن تكون إنسانا في كوكب اختزل الإنسانية في التعاظم والتعالي والكبر والغرور.
فالإنسان ذلك الكائن الراقي الذي يفترض به ألا يسير وراء غرائزه، صار الآن يهرول وراء ذلك التعاظم والكبر والتعالي بصورة أكبر، ويتباهى به بكل شموخ أمام غيره.
وبالرغم من تشبثي دائما بفكرة واحدة، وهي أنه ليس شرطا أن تكون شخصا بتلك الصفات لكي تكون إنسانا سعيدا، إلا انني أرى وبازدياد ان الكل صار يجري وراءها، ذلك فقط لكي يشعر بالسعادة والرضا، ولكي يعيش بين جدران العالم الأربعة.
فظل هناك سؤال مطروح بذهني: هل سأكون أنا أيضا سعيدة ما أن أصبح كذلك؟ تهت وأنا أحاول فك المعادلة! حتى انجرفت ورائي سيول من التساؤلات، منها وهل تلك الصفات تسمح لي بتدمير وتشوية سمعة أو صورة إنسان آخر؟ تحطيم معنوياته؟ قتل فرحته؟ قول ما ليس فيه؟ نبذه؟ كسر مشاعره؟ هدم كل ما هو جميل فيه؟.... إلخ؟
بالطبع لا، فالإنسانية أسمى معاني الوجود، تتجاوز حتى اللغات المحكية، ولها القدرة على تجاوز كل الخلافات والتعبير عن الذوات، الإنسانية بحيث تأنف من إيذاء نملة بلا سبب، فما بالك من إيذاء إنسان؟!
يقال: «ستظل الإنسانية أسمى القيم.. كن إنسانا أو مت وأنت تحاول».
فلم كل هذا الخراب الذي يساهم فيه الإنسان في سبيل كبر، تعاظم، تعال، أنانية وقوة واهمة؟ أليس غريبا أن نسمى إنسانا ولا إنسانية فينا؟ أليس غريبا أننا مازلنا نبحث عن الإنسانية ونحن الإنسان؟
وفي سبيل الاستمرارية بهذا المجتمع الكئيب وفي هذه البيئة المزيفة، نسينا تماما أننا بشر يحكمنا الحب وتحكمنا المشاعر قبل كل شيء، تجمعنا المودة والرحمة والعطف، لنضمن استمرار التعايش بالتسامح.
إلا ان أصبحنا نعيش في سجن الإنسانية المقيد بأغلال الحقد والكراهية المنتشرة! ونتحدث عن الرقي في حين أننا لا نرى سوى تخريب أكثر من طرف الإنسان للإنسان نفسه.

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