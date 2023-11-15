في مساء الأحد الماضي 12/11/2023، كان اللقاء في رابطة الأدباء الكويتيين، حيث كانت الجلسة الحوارية عن «فلسطين في الشعر الكويتي»، وكان المتحدث خلال الجلسة أيقونة الأدب الكويتي د.خليفة الوقيان، وحاوره أ.سالم الرميضي، بالإضافة إلى النخبة التي حضرت من أدباء ومثقفي ومبدعي الكويت والدول العربية. وبعيدا عن الأسئلة التي طرحت والتي وثقت تاريخيا بكلمات من المحاورين والحاضرين عن تاريخ ومكانة «فلسطين في الشعر الكويتي»، فقد استوقفتني جملة ختم بها أستاذي د.خليفة الوقيان وهي «لكل شيء مضمون».

نعم، لكل شيء بداية وسبب، فلا يوجد شيء من دون مضمون، فالبعض، وأخص أغلبية ممن ينتمون إلى مدرسة الحداثة وما بعد الحداثة، نجد منه على الدوام أنه يرفض المضمون! وكم من كتب وسطور وكلمات كتبت من البعض منهم من أجل إلغاء المضمون، ولكن ما النتيجة بعد تلك الثورة؟!

الكل رجع إلى أرسطو والقواعد الكلاسيكية والمضمون! نعم، تلك هي الحقيقة، وذلك هو الواقع الذي أصبح بعد تلك الثورة يقوم ويبني الأشياء، بداية ووسطا ونهاية، وأصبح لكل شيء له ثيمة ومضمون، وأصبحت اللغة تفصل، أي لا تمزج بين الأنواع، ذلك هو الأدب والمسرح والفنون لكل فعل ردة فعل ولكل فن أو مقال أو مسرحية أو كتاب أو رواية مضمون، يبدأ بخط ريشة أو حرف من حبر قلم بفكرة، ومن ثم تتدرج تلك الفكرة بخيوط إلى شبكة عنكبوتية ثم تصل بنا إلى الذروة، وعند الوصول تتصادم قوتا الصراع المتضادتان لتصلا بنا إلى النهاية، ونمتلك بين أيادينا وأعيننا الإبداع.

مسك الختام: اللهم أغث أهلنا في فلسطين، وأغث أطفال ونساء فلسطين.





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