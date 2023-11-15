نظرا لأهمية التلفاز وما يمثله من رمز للاتصال في العالم المعاصر فقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1996 أن يكون الحادي والعشرون من نوفمبر اليوم الرسمي والعالمي للتلفاز، حيث إن التلفاز هو أحد أكبر مصادر مشاركة الصور ومقاطع الفيديو في العالم.

ويعتبر التلفزيون وسيلة سمعية بصرية للاتصال بالجماهير عن طريق بث برامج معينة وله خصائص وسمات لا توجد في وسائل إعلامية أخرى فهو ينشر الوعي بين الأجيال المختلفة عن طريق عرض قضايا تهم الإنسان والمجتمع إما عن طريق الأخبار أو البرامج الترفيهية أو الدرامية المتنوعة. وللتلفزيون تأثير متزايد على صنع القرار وهو أداة رئيسية في إعلام الرأي العام وتوجيهه والتأثير فيه وتتمحور الثقافة فيه حول الجسد والصوت والصور. وتوجد العديد من الإحصائيات الرسمية الخاصة بالتلفزيون إذ يبلغ عدد الأسر التي تمتلك تلفازا في جميع أنحاء العالم 1.67 مليار أسرة وقد تم إنفاق 166.3 مليار دولار على الإعلانات التلفزيونية في عام 2019.

وللتلفاز دور مهم في التعليم، حيث يتم عرض برامج تعليمية للأطفال مثل «افتح يا سمسم» والبرامج التي تعلم الأطفال الأرقام والحروف والمهارات الاجتماعية. وكذلك له دور في السياسة وتحليل الأحداث السياسية واستضافة المتخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى البرامج الطبية التعليمية والبرامج الاجتماعية والدينية والثقافية والتربوية.

ويوفر التلفاز العديد من البرامج التي تقوم بتوسيع أذهان المشاهد والنظر إلى ما وراء الحياة اليومية ولديه القدرة على الترفيه وتوحيد العديد من الأشخاص لمتابعة البرامج الحية كالمباريات الرياضية والأخبار الخاصة بقضايا المجتمع الحالية والأفلام الوثائقية التي تهم الجميع. وتم اختيار عنوان «جودة المحتوى» للاحتفال بيوم التلفاز العالمي لهذا العام، حيث إن جودة البرامج التلفزيونية تنعكس في مدى قدرة التلفاز على إثبات جدواه في الترفيه وإلهام وإعلام المشاهدين وحتى صناع المحتوى التلفزيوني عبر جميع المنصات.

ويعد اليوم العالمي للتلفزيون ليس مجرد احتفال بوصفه أداة، بل بالفلسفة التي يمثلها، حيث إنه رمز للاتصال والعولمة في العالم المعاصر وتطور التلفزيون من الأسود والأبيض إلى الملون ومن التلفاز الميكانيكي إلى الإلكتروني والرقمي وعالي الدقة ومن صندوق إلى شاشات ثلاثية الأبعاد، والعديد من الأحجام التي تناسب الجميع.

إن كلمة التلفزيون تتكون من مقطعين، الأول «Tele» ومعناه عن بعد، والمقطع الثاني هو «Vision» ومعناه الرؤية، فالكلمة تعني «الرؤية عن بعد»، وقد مكن التلفزيون المشاهدين من متابعة ما يحدث في جميع أنحاء العالم عن بعد، ويعد وسيلة من وسائل الإعلام الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها على الرغم من انتشار وسائل إعلام أكثر تقدما مثل أجهزة الكمبيوتر والإنترنت والهواتف المحمولة.