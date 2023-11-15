اليوم الوطني العُماني الـ 53

MENAFN - Al-Anbaa) تحل مناسبة اليوم الوطني العماني الثالث والخمسين لهذا العام على سلطنة عمان في ظل رؤية جديدة متجددة سيكون لها عظيم الأثر في القادم من الأيام، وسيكون لها الصدى الإيجابي الكبير في بناء وتنمية شؤون السلطنة طوال سنوات قادمة.

ويأتي اليوم الوطني هذا العام في ظل استمرار مسيرة خطة تنمية مستدامة أسس لها الراحل السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، حيث كانت ضمن الخطة التي بدأت في عام 1975، وحققت خلالها السلطنة الكثير والكثير من الإنجازات التي تحسب لها وكانت غير مسبوقة ركزت فيها على الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والحفاظ على الحياة الكريمة للمواطن العماني.

ومع الاحتفال بالعيد الوطني هذا العام يمكن ملاحظة مدى التغيير والتطوير الحاصل في هذا البلد، حيث نجحت السلطنة في بناء دولة عصرية قوية، وأسست من خلالها لعلاقات ودية متوازنة مع من حولها من الدول، كما أنها تؤمن بأن الهدف الأساسي من خطط التنمية هو تطوير البلاد بما يناسب العصر ومستجداته وتغيراته، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال العديد من المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والتربوية، والصحية.

وقد استفاد مواطنو السلطنة طوال السنوات الماضية من الرغبة القوية في تطوير الخبرات والقوى العاملة والتعليم والتربية وزيادة المنح الدراسية فيه، كما أن تلك البذرة الطيبة التي أسسها السلطان الراحل قابوس بن سعيد كانت من أيد طيبة مباركة، كان لها الفضل الكبير فيما نراه من تطور ورقي لهذه الدولة الفتية.

وتواصلت هذه المسيرة فحققت المستحيل ضمن هذه البقعة الطيبة التي بدأت تزيد فيها ملامح التطور والتقدم محققة نهضة شاملة، فكانت تجربة رائعة يشار إليها بالبنان. ومن ناحية أخرى نجد أن الاستعداد للمستقبل الواعد لسلطنة عمان يشكل لبنة أساسية ومهمة في بناء الدولة خلال المرحلة القادمة من عمرها. ولسوف يكون له عظيم الأثر على أبناء وشعب السلطنة على المدى البعيد.

فكل التقدير والاحترام لجهود القادة وعلى رأسهم السلطان هيثم بن طارق الذي نتقدم له بأجمل التهاني والتبريكات، وتمنياتنا بموفور الصحة والعافية وطول العمر. وأيضا التهاني والتبريكات للشعب العماني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني العماني الثالث والخمسين والتهاني والتبريكات موصولة لسفير سلطنة عمان في الكويت د.صالح بن عامر الخروصي، والله ولي التوفيق.





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