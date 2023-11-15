حرب غزة.. وشعب الكويت الحر



شهر ونيـــف مضى على بدء العدوان الصــــهيوني على غزة الصامدة وأهلها الأبطال الذين أعـــطوا صورة للعالم بأكمله عن مدى شجـــاعة وبسالة وعزيمة الفتى والفتاة الفلسطينية، بمن فيهم النساء والأطفال الذين يشكلون الرقم الأكبر من أعداد الشهداء الذين تجاوزوا 11 ألفا، ولا يوجد شعب في العالم تضرر وعانى من التهجير والتشرد والعذاب والجوع عبر السنين كالشعب الفلسطيني الذي حمل قضيته عقودا طويلة من الزمن من خلال أجيال متعاقبة كان هدفها وأملها تحرير أرضها من العدو المغتصب.

إن الحرب هذه المرة والهجمة الشرسة والمستمرة والعبثية من قبل هؤلاء المعتدين تبين للناس مدى التخبط والهلع والرعب الذي يعيشه العدو الصهيوني بسبب احتجاج العالم وشعوبه على الأفعال الدنيئة والوحشية وغير المسبوقة التي يقومون بها من قصف للمباني والمستشفيات والمراكز الصحية، حتى سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين والجرحى جراء هذه الحرب الظالمة لم تسلم منهم.

وهذا بلا شك كشف عن وجههم الحقيقي وادعاءاتهم الباطلة تجاه الفلسطينيين. واليوم الجميع مصدوم ولم يتوقع أي إنسان أن يرى مثل هذا الظلم والاستبداد والبشاعة والحقد الذي يخبئه الصهاينة، وهذا ما لفت أنظار العالم أكثر وجعله يعرف الحقيقة كاملة بالصوت والصورة، فالشعب الفلسطيني الشقيق يستحق منا دعمه والوقوف إلى جانبه، فقيادتنا وحكومتنا أعلنت موقفها منذ اليوم الأول للعدوان عن تضامنها الكامل وأرسلت الوفود الحكومية والبرلمانية لدعم القضية الفلسطينية واستنكار ما يقوم به المحتل، مع إرسال المساعدات الطبية والغذائية إلى محتاجيها من خلال الجسر الجوي والطائرات التي وصل عددها إلى 19 طائرة (حتى كتابة المقال) وبشكل يومي ومستمر مع تأييد الشعب الكويتي لقيادته التي دائما ما تقف إلى جانب القضايا العربية والإسلامية.

فقد سطر أهل الكويت أروع المواقف من خلال وقوفهم إلى جانب الحق الفلسطيني بالعلن وفي كل النواحي المعنوية والمادية، فها هي الوقفات التضامنية من كل شرائح المجتمع الكويتي والدعم المادي والمعنوي، بل وحتى سلاح المقاطعة، كل ذلك خير دليل ويعبر عن كرامة هذا الشعب الأصيل وعدم قبوله بالظلم وهو يرى هذه المناظر البشعة التي تعرض من خلال وسائل الإعلام المختلفة للأطفال والنساء وجثثهم المتقطعة وأشلائهم المتناثرة..

اللهم انصر أهل غزة على عدوهم وأرنا في اليهود الغاصبين عجائب قدرتك.





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