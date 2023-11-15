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كايزر يرفع لياقة الليوث

11/15/2023 11:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الشباب تحضيراته خلال فترة التوقف الحالية، حيث ركز مدربه الهولندي مارسيل كايزر على النواحي اللياقية، وتصحيح أخطاء الجولات الـ13 الماضية من دوري روشن، وفرض على لاعبيه تدريبات لياقية مكثفة باستخدام الكرة، قبل أن يعمد إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية المختلفة، التي ينوي التسلح بها لمواجهة المنافسين خلال الفترة التي ستتبع فترة التوقف الحالية.

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