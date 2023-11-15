كايزر يرفع لياقة الليوث
التاريخ
11/15/2023 11:16:44 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل الشباب تحضيراته خلال فترة التوقف الحالية، حيث ركز مدربه الهولندي مارسيل كايزر على النواحي اللياقية، وتصحيح أخطاء الجولات الـ13 الماضية من دوري روشن، وفرض على لاعبيه تدريبات لياقية مكثفة باستخدام الكرة، قبل أن يعمد إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية المختلفة، التي ينوي التسلح بها لمواجهة المنافسين خلال الفترة التي ستتبع فترة التوقف الحالية.
MENAFN15112023000089011017ID1107432901
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.