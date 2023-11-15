جيرارد يعاقب الكويكبي بالانفرادي

(MENAFN
- Al Watan) أكدت مصادر أن مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، حوّل اللاعب محمد الكويكبي إلى التدريبات الانفرادية حتى إشعار آخر، وأبلغ إدارة الكرة في الفريق بالقرار الصادر من قِبله بعد أن أوصى الجهاز الفني المساعد بوضع برنامج خاص للاعب، يطبقه بدقة وفقا لساعات محددة بشكل انفرادي.
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز الإداري في الفريق طبق بحق الكويكبي عقوبة وفقا للائحة الداخلية في النادي، بالإضافة إلى قرار المدرب بتحويله إلى التدريبات الانفرادية.
يأتي القرار بعد تخلف اللاعب عن تدريبات الفريق، الخميس الماضي، التي سبقت مواجهة الفيحاء، حيث أبلغ طبيب النادي أنه يشعر بأعراض الإنفلونزا، وغادر مقر النادي دون إذن المدرب.
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