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جيرارد يعاقب الكويكبي بالانفرادي

11/15/2023 11:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت مصادر أن مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، حوّل اللاعب محمد الكويكبي إلى التدريبات الانفرادية حتى إشعار آخر، وأبلغ إدارة الكرة في الفريق بالقرار الصادر من قِبله بعد أن أوصى الجهاز الفني المساعد بوضع برنامج خاص للاعب، يطبقه بدقة وفقا لساعات محددة بشكل انفرادي.
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز الإداري في الفريق طبق بحق الكويكبي عقوبة وفقا للائحة الداخلية في النادي، بالإضافة إلى قرار المدرب بتحويله إلى التدريبات الانفرادية.
يأتي القرار بعد تخلف اللاعب عن تدريبات الفريق، الخميس الماضي، التي سبقت مواجهة الفيحاء، حيث أبلغ طبيب النادي أنه يشعر بأعراض الإنفلونزا، وغادر مقر النادي دون إذن المدرب.

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