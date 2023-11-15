Thursday, 16 November 2023 07:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبها يكثف تحضيراته للودية

11/15/2023 11:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) فرض مدرب أبها، التونسي يوسف المناعي على لاعبيه تدريبات مكثفة، وذلك في إطار البرنامج التحضيري لزعيم الجنوب خلال فترة التوقف الحالية، والاستعداد لمواجهة الرياض وديا السبت المقبل.

MENAFN15112023000089011017ID1107432899

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث