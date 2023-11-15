أبها يكثف تحضيراته للودية

أبها يكثف تحضيراته للودية
التاريخ
11/15/2023 11:16:44 PM
(MENAFN
- Al Watan) فرض مدرب أبها، التونسي يوسف المناعي على لاعبيه تدريبات مكثفة، وذلك في إطار البرنامج التحضيري لزعيم الجنوب خلال فترة التوقف الحالية، والاستعداد لمواجهة الرياض وديا السبت المقبل.
MENAFN15112023000089011017ID1107432899
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.