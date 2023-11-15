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الالتهاب الرئوي يقتل البالغين والأطفال

11/15/2023 11:16:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت استشاري صيدلي في جامعة الملك سعود الرياض الدكتورة فخر الأيوبي، أن الالتهاب الرئوي هو التهاب الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما. حيث تُملأ الحويصلات الهوائية بالسوائل أو بالصديد، الأمر الذي يُسبب السُعال المصحوب بالبلغم، والحمى، وصعوبة في التنفس. ومن الممكن أن يكون سبب الإصابة هي البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، ويعد الالتهاب الرئوي هو أكبر مرض معد قاتل بين البالغين والأطفال، حيث أودى بمليوني شخص، من بينهم 672 ألف طفل عام 2019، ومع إضافة الوفيات الناجمة عن COVID-19 الذي تسبب في ملايين الوفيات في 2020، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 4 ملايين شخص. يذكر أنه لا توجد عدوى أخرى تسببت في هذا القدر من الوفيات.
تلوث الهواء
يعتبر تلوث الهواء هو عامل الخطر الرئيسي للوفاة من الالتهاب الرئوي في جميع الفئات العمرية. ويُعزى ثلث الوفيات الناجمة عن الالتهاب الرئوي تقريبًا إليه، وقد أسهم تلوث الهواء المنزلي في 423 ألف حالة وفاة بينما أسهم تلوث الهواء الخارجي في وفاة 326 ألف حالة.
يشار إلى أن اللقاحات لها دور كبير وفعال في الوقاية من مخاطر الالتهاب الرئوي، حيث تعتبر اللقاحات هي بكتيريا أو فيروسات ميتة أو ضعيفة (بحيث لا تملك القدرة على إحداث المرض)، ويتم إعطاؤها للشخص لتعمل على تحفّيز الجهاز المناعي في الجسم وإنتاج أجسام مضادة تتعرف على الميكروب بشكل مبكر، وبالتالي يقوم بمحاربته إذا دخل الجسم مرة أخرى لمنع المرض.
التطعيمات
وأكدت الدكتورة فخر أن الالتزام بالتطعيمات لمختلف الالتهابات الرئوية في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن السنتين، وفي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وخمس سنوات، الذين هم عرضة بشكل خاص لمرض المكورات الرئوية. والأطفال الذين يرتادون مراكز رعاية الأطفال الجماعي. وحالات معينة من الكبار، حسب الجرعات الموصي بها، يساعد على الوقاية من العدوي البكتيرية التي تسببها البكتيريا العقدية الرئوية والتي تسبب مضاعفات مختلفة مثل التهابات الأذن، والتهاب الجيوب الأنفية، والالتهاب الرئوي، والتهابات مجرى الدم، والالتهاب السحائي.
الفئات المستهدفة
أشارت الدكتور الأيوبي إلى الفئات المستهدفة للقاحات وهي أولا الأطفال في عمر شهرين، و4 أشهر و6 أشهر و12 إلى 15 شهرًا كجزء من التطعيم الروتيني في مرحلة الطفولة، (مع ضرورة الالتزام بموعد كل جرعة)، حيث يُعطى معظم الأطفال اللقاح PCV13.
أما بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا ولديهم حالات معينة أو عوامل خطر ولم يتلقوا لقاحًا مقترنًا في السابق، ولم يكن تاريخ تطعيمهم معروفًا، يمكن أن يتلقوا لقاح PCV20 أو PCV15 متبوعا بجرعة من لقاح PPSV23 بعد 8 أسابيع على الأقل. وأخيرا بالنسبة لكبار السن من عمر 65 عامًا أو أكثر، فيمكن للأشخاص الذين لم يتلقَّوا لقاحًا مقترنًا في السابق أو الذين لم يكن تاريخ تطعيمهم معروفا، الحصول على لقاح PCV13 (لمن لم يتلقوا اللقاح من قبل)، أما لمن تلقوا اللقاح من قبل فيعطوا PCV20 أو PCV15 متبوعًا بجرعة من لقاح PPSV23 بعد ذلك بسنة على الأقل.

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