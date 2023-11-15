الالتهاب الرئوي يقتل البالغين والأطفال

(MENAFN
- Al Watan) أوضحت استشاري صيدلي في جامعة الملك سعود الرياض الدكتورة فخر الأيوبي، أن الالتهاب الرئوي هو التهاب الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما. حيث تُملأ الحويصلات الهوائية بالسوائل أو بالصديد، الأمر الذي يُسبب السُعال المصحوب بالبلغم، والحمى، وصعوبة في التنفس. ومن الممكن أن يكون سبب الإصابة هي البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، ويعد الالتهاب الرئوي هو أكبر مرض معد قاتل بين البالغين والأطفال، حيث أودى بمليوني شخص، من بينهم 672 ألف طفل عام 2019، ومع إضافة الوفيات الناجمة عن COVID-19 الذي تسبب في ملايين الوفيات في 2020، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 4 ملايين شخص. يذكر أنه لا توجد عدوى أخرى تسببت في هذا القدر من الوفيات.
تلوث الهواء
يعتبر تلوث الهواء هو عامل الخطر الرئيسي للوفاة من الالتهاب الرئوي في جميع الفئات العمرية. ويُعزى ثلث الوفيات الناجمة عن الالتهاب الرئوي تقريبًا إليه، وقد أسهم تلوث الهواء المنزلي في 423 ألف حالة وفاة بينما أسهم تلوث الهواء الخارجي في وفاة 326 ألف حالة.
يشار إلى أن اللقاحات لها دور كبير وفعال في الوقاية من مخاطر الالتهاب الرئوي، حيث تعتبر اللقاحات هي بكتيريا أو فيروسات ميتة أو ضعيفة (بحيث لا تملك القدرة على إحداث المرض)، ويتم إعطاؤها للشخص لتعمل على تحفّيز الجهاز المناعي في الجسم وإنتاج أجسام مضادة تتعرف على الميكروب بشكل مبكر، وبالتالي يقوم بمحاربته إذا دخل الجسم مرة أخرى لمنع المرض.
التطعيمات
وأكدت الدكتورة فخر أن الالتزام بالتطعيمات لمختلف الالتهابات الرئوية في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن السنتين، وفي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وخمس سنوات، الذين هم عرضة بشكل خاص لمرض المكورات الرئوية. والأطفال الذين يرتادون مراكز رعاية الأطفال الجماعي. وحالات معينة من الكبار، حسب الجرعات الموصي بها، يساعد على الوقاية من العدوي البكتيرية التي تسببها البكتيريا العقدية الرئوية والتي تسبب مضاعفات مختلفة مثل التهابات الأذن، والتهاب الجيوب الأنفية، والالتهاب الرئوي، والتهابات مجرى الدم، والالتهاب السحائي.
الفئات المستهدفة
أشارت الدكتور الأيوبي إلى الفئات المستهدفة للقاحات وهي أولا الأطفال في عمر شهرين، و4 أشهر و6 أشهر و12 إلى 15 شهرًا كجزء من التطعيم الروتيني في مرحلة الطفولة، (مع ضرورة الالتزام بموعد كل جرعة)، حيث يُعطى معظم الأطفال اللقاح PCV13.
أما بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا ولديهم حالات معينة أو عوامل خطر ولم يتلقوا لقاحًا مقترنًا في السابق، ولم يكن تاريخ تطعيمهم معروفًا، يمكن أن يتلقوا لقاح PCV20 أو PCV15 متبوعا بجرعة من لقاح PPSV23 بعد 8 أسابيع على الأقل. وأخيرا بالنسبة لكبار السن من عمر 65 عامًا أو أكثر، فيمكن للأشخاص الذين لم يتلقَّوا لقاحًا مقترنًا في السابق أو الذين لم يكن تاريخ تطعيمهم معروفا، الحصول على لقاح PCV13 (لمن لم يتلقوا اللقاح من قبل)، أما لمن تلقوا اللقاح من قبل فيعطوا PCV20 أو PCV15 متبوعًا بجرعة من لقاح PPSV23 بعد ذلك بسنة على الأقل.
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