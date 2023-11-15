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أشكال الحياة من الفضاء

11/15/2023 11:16:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أفاد المكتب الصحفي لجامعة ((سامارا)) الروسية إلى أن علماء الفيزياء الفلكية من الجامعة بالتعاون مع علماء أمريكيين، أثبتوا نظريا وتجريبيا إمكانية ظهور مواد عضوية في الفضاء، والتي سقطت على الأرض مع النيازك، وخلقت الظروف الملائمة لتطور الحياة.
ويقترح علماء الفيزياء الفلكية أن أشكال الحياة المبكرة يجب أن تحتوي على جزيئات حيوية على شكل ((RNA)) وأحماض أمينية، وتلعب الأيونات المعدنية دورًا رئيسيًا في تثبيت الحمض النووي الريبي (RNA) ونسخه.
وتستخدم الخلايا الحديثة بروتينات خاصة لنقل الأيونات عبر أغشيتها، لكن هذه البروتينات كبيرة جدًا ومعقدة بحيث لم تكن موجودة في أيام الخلايا الأولية الأولى.
ويعتقد العلماء أن الخلايا القديمة كان من الممكن أن تنقل الأيونات بمساعدة عوامل مخلبية نشأت في الفضاء في الجليد بين النجوم وسقطت مع النيازك إلى الأرض.

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