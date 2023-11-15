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محكمة روسية تغرم Google

11/15/2023 11:16:32 PM
(MENAFN- Al Watan) فرضت محكمة روسية، غرامة على شركة ((قوقل)) الأمريكية، لعدم استجابتها لطلب الحكومة بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميها الروس، في أحدث حلقة في سلسلة الغرامات المفروضة على عملاق التكنولوجيا، وسط توترات بين موسكو والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وفرض قاض في محكمة مقاطعة تاغانسكي في موسكو، غرامة قدرها 15 مليون روبل (نحو 164 ألف دولار) على شركة ((قوقل)) بعد رفضها مرارا تخزين بيانات شخصية عن مواطنين في روسيا.
وسبق أن غُرمت ((قوقل)) لنفس الأسباب في أغسطس 2021 ويونيو 2022، بموجب قانون روسي يلزم الكيانات الأجنبية بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميها الروس.
كما صدر أمر لعملاق التكنولوجيا الأمريكي بسداد غرامة قدرها 3 ملايين روبل (نحو 33 ألف دولار) في أغسطس، لعدم استجابتها لطلب ((حذف معلومات كاذبة مزعومة)) عن الصراع في أوكرانيا.
ومع ذلك، لا تستطيع روسيا أن تفعل الكثير لتحصيل الغرامة، إذ أغلقت أعمال ((قوقل)) في روسيا فعليا العام الماضي بعد أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا.

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