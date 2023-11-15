محكمة روسية تغرم Google

(MENAFN
- Al Watan) فرضت محكمة روسية، غرامة على شركة ((قوقل)) الأمريكية، لعدم استجابتها لطلب الحكومة بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميها الروس، في أحدث حلقة في سلسلة الغرامات المفروضة على عملاق التكنولوجيا، وسط توترات بين موسكو والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وفرض قاض في محكمة مقاطعة تاغانسكي في موسكو، غرامة قدرها 15 مليون روبل (نحو 164 ألف دولار) على شركة ((قوقل)) بعد رفضها مرارا تخزين بيانات شخصية عن مواطنين في روسيا.
وسبق أن غُرمت ((قوقل)) لنفس الأسباب في أغسطس 2021 ويونيو 2022، بموجب قانون روسي يلزم الكيانات الأجنبية بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميها الروس.
كما صدر أمر لعملاق التكنولوجيا الأمريكي بسداد غرامة قدرها 3 ملايين روبل (نحو 33 ألف دولار) في أغسطس، لعدم استجابتها لطلب ((حذف معلومات كاذبة مزعومة)) عن الصراع في أوكرانيا.
ومع ذلك، لا تستطيع روسيا أن تفعل الكثير لتحصيل الغرامة، إذ أغلقت أعمال ((قوقل)) في روسيا فعليا العام الماضي بعد أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا.
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