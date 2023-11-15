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مسرحية سعودية في مهرجان دولي بمصر

11/15/2023 11:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما تشارك المسرحية السعودية: ((الغريب والنقيب))، في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في جمهورية مصر العربية، الذي تنعقد دورته الثامنة في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري، تقرر عرضها مساء الجمعة المقبل على خشبة مسرح الراحل عبدالرحمن المريخي في مقر جمعية الثقافة والفنون في الأحساء.
وأبان منسق بيت المسرح والفنون الأدائية في جمعية الثقافة والفنون في الأحساء حمد المويجد -من طاقم عمل المسرحية- أن المسرحية من تأليف أسامة زايد، وإخراج فهد الدوسري، وتدور أحداثها في بعدين مختلفين يجسدهما إنسانان مختلفان، ومهما تباينت شخصيتاهما كل بطبقتيه، يعودان ليجتمعا على نفس البعد، البعد الإنساني الذي تفضحه المشاعر وتجسده الكينونة، وقد يتنازل يومًا الإنسان عن كبريائه لأجل الإنسان، وطاقم المسرحية يتكون من الممثلين: كميل العلي، ومحمد آل محسن. وأضاف أن المسرحية حققت جائزة أفضل نص للمؤلف العماني أسامة زايد، وأفضل ممثل أول للفنان كميل العلي في مهرجان المسرح الحر بالأردن 2023.
وأشار مؤلف المسرحية أسامة زيد إلى أن تلك الأنطولوجيا بين الشخصيتين تأخذنا لمدارك أوسع تمثل السلطة والاجتماع، والقوة والضعف، ومهما تباينت شخصيتا المسرحية إلا أنهما تجتمعان في واقع وجودي واحد وهو الإنسان. وقال مخرج المسرحية فهد الدوسري: حين تبيد الحروب كل شيء، تبقى تلك البذرة في داخل الإنسان التي تحمل المشاعر والأحاسيس، لتعطيه الأمل وتحطم قيود اليأس.

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