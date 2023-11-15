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منصات إلكترونية لخبرات كبار السن

11/15/2023 11:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) دعا ((خبير)) سعودي، متخصص في تطوير القطاع غير الربحي، إلى إنشاء منصات إلكترونية لكبار السن لمشاركة خبراتهم وقدراتهم، فهم يمتلكون معرفة قيمة وقدرات فكرية مهمة يمكن الاستفادة منها بشكل كبير، وتشجيعهم على التطوع وتقديم دورات ودروس، أو مشاركة خبراتهم كمعلمين أو مرشدين يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الأجيال الأصغر.
فرص ترفيهية
رسم العضو المؤسس لجمعية رحماء لرعاية كبار السن في الأحساء، عبدالله السلطان، خارطة طريق لتوفير فرص ترفيهية للمسن لضمان استمرار جودة حياتهم وصحتهم النفسية، فلديهم حاجة ملحة إلى الاجتماع مع أصدقائهم والمشاركة في أنشطة اجتماعية، من بينها توفير فرص للتجمع مع الأصدقاء في المقاهي المحلية أو مراكز الترفيه، تنظيم نشاطات اجتماعية دورية مثل الألعاب اللوحية أو الدروس التعليمية المشتركة، تنظيم فرق رياضية خاصة، تقديم دروس فنية مثل الرسم والتصوير، أو العروض الثقافية والمسرحيات، تشجيع كبار السن على الانضمام إلى نوادي القراءة، أو دعوتهم لكتابة مذكراتهم الشخصية، تنظيم دورات تعليمية في التكنولوجيا الحديثة أو التاريخ والثقافة، والرحلات اليومية أو النزهات البرية والبحرية.
سبل تشجيع كبار السن
01 - العمل على توعيتهم بأهمية الحفاظ على نشاطهم البدني والعقلي من خلال الترفيه.
02 - تنظيم جلسات توعية في المجتمعات المحلية، أو في مراكز الرعاية لشرح فوائد الترفيه وتأثيره الإيجابي على الصحة.
04 - إنشاء مرافق رياضية متاحة لكبار السن، وتوفير وسائل النقل، وضمان إمكانية الوصول لأماكن الترفيه بسهولة.
04 - تنظيم فعاليات ترفيهية مخصصة لكبار السن، حيث يتم احترام احتياجاتهم واهتماماتهم الخاصة.
05 - تقديم خدمات استشارية لمساعدتهم في اختيار الأنشطة الترفيهية التي تناسبهم وتلبي اهتماماتهم.
مكاسب الترفيه في حياة كبار السن
- تعزيز الصحة النفسية.
- تقليل مستويات التوتر والقلق وزيادة مشاعر السعادة والرضا.
- وسيلة للتعبير عن المشاعر والتفريغ من الضغوط.
- تعزيز اللياقة البدنية والمرونة
- التقليل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
- تعزيز التواصل الاجتماعي بين كبار السن وأقرانهم.
- تقليل مشاعر العزلة والوحدة.

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