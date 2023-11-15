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نيبال تحظر Tiktok - جريدة الوطن السعودية

11/15/2023 11:16:17 PM
(MENAFN- Al Watan) قررت نيبال حظر تطبيق ((تيك توك)) الشهير لمشاركة مقاطع الفيديو، بسبب ما وصفه مسؤولو الحكومة بتأثيره السلبي على الانسجام الاجتماعي.
وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ريكا شارما، إن وزارتها وهيئة الاتصالات النيبالية ستتوليان تنفيذ الحظر، إلا أنها لم تقدم جدولاً زمنياً واضحاً لذلك.
وقالت شارما، في مؤتمر صحفي، في أعقاب اجتماع للحكومة،: ((إذا كان هذا ممكناً من الناحية التقنية، يمكن البدء في تطبيق الحظر اعتبارا من اليوم)).
وتابعت شارما أن ((تيك توك)) يُستخدم بشكل مستمر لنشر محتوى ((يقوّض الانسجام الاجتماعي، ويعوق البناء الأسري لدينا، ويعرقل العلاقات الاجتماعية)).
ووجَّه قادة المجتمع المدني وسياسيو المعارضة، وحتى بعض أعضاء الائتلاف الحاكم، انتقادات قوية للقرار بوصفه اعتداء على حرية التعبير.
وجاء القرار بعد أيام فقط من إصدار الحكومة النيبالية توجيهات جديدة تسعى إلى السيطرة بشكل أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها داخل البلاد.

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