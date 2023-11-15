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نجران ترسخ التسامح - جريدة الوطن السعودية

11/15/2023 11:16:17 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك فرع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بمنطقة نجران في الندوة التي نظمتها إدارة التعليم في شرورة بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، وذلك بورقة عمل عنوانها ((تعزيز التسامح لبناء جسور من التفاهم والتعايش)).
وتطرق مدير فرع المركز، راشد آل منجم، إلى مفهوم التسامح من المنظور الشرعي، وانعكاسه على المجتمع، ودور المؤسسات التربوية في ترسيخ قيم التسامح لدى الأبناء، مستعرضا تجربة المركز في تنفيذ برنامج ((نسيج))، والبرامج الأخرى التي تسعى إلى تعزيز قيم التسامح لدى الطلاب والمعلمين.
وأوضح أن التسامح يشكل أحد القيم الإنسانية التي يتبناها المركز، بوصفه أحد مؤسسات المجتمع المعنية بترسيخ وتعزيز هذه الفضيلة الأخلاقية، جاعلا إياها أحد أهدافه السامية التي يسعى بفاعلية لترسيخها عبر أنشطته ومبادراته وبرامجه المتنوعة من أجل الوصول إلى مجتمع متعايش ومتسامح.

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