أمطار غزيرة على جدة والأرصاد تمدد الإنذار الأحمر حتى الـ6 من مساء اليوم - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني عبر حسابه في منصة X، تمديد الإنذار الأحمر حتى الـ6:00 من مساء اليوم الأربعاء، وذلك نظراً لما تشهده جدة حالياً من أمطار على الأجزاء الجنوبية، تؤثر على المحافظة خلال الساعات المقبلة.
فيما بيّن رادار جدة وجود سحب ركامية رعدية ممطرة داخل البحر بمحاذاة سواحل جدة.
كما تم تمديد فترة الإنذار حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم على محافظتي الليث والقنفذة.
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