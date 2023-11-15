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أمطار غزيرة على جدة والأرصاد تمدد الإنذار الأحمر حتى الـ6 من مساء اليوم - جريدة الوطن السعودية

11/15/2023 11:16:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني عبر حسابه في منصة X، تمديد الإنذار الأحمر حتى الـ6:00 من مساء اليوم الأربعاء، وذلك نظراً لما تشهده جدة حالياً من أمطار على الأجزاء الجنوبية، تؤثر على المحافظة خلال الساعات المقبلة.
فيما بيّن رادار جدة وجود سحب ركامية رعدية ممطرة داخل البحر بمحاذاة سواحل جدة.
كما تم تمديد فترة الإنذار حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم على محافظتي الليث والقنفذة.

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