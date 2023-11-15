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توكلنا برؤية الذكاء الاصطناعي

11/15/2023 11:13:42 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد إعلان الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ((سدايا)) عن إطلاق تطبيق ((توكلنا خدمات)) بهويته وخدماته الجديدة أصبحت اعتمد على تصفح التطبيق يوميًا، سواء لإجراء خدمات أو استقبال التحديثات ومتابعة آخر الأخبار من خلال عدد من الخدمات التي تم توظيف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي فيها، وكل يوم يثبت تأثيره كنموذج لكفاءة المنتج التقني الوطني الذي يجعله تطبيقًا لا مثيل له.
وسأسرد الجهود التي تمت في هذا التطوير، وماذا سيقدم لمستخدميه، بدءًا من العمل على ربط أكثر من خمسين جهة حكومية، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 240 خدمة مع شروحات وإرشادات حول استخدامها، كما يجلب المعلومات ويستعرضها في لوحة بصفحة واحدة تعطي مؤشرات حول مستنداتك الرسمية ومواعيدك القادمة وربطها مع التقويم عبر الإشعارات مثل تجديد الرخص والهوية وبقية الخدمات، وكذلك الأحداث الرسمية والمناسبات.
كما أنه قدم واجهة تفاعلية في معرفة أكثر الخدمات طلبًا، وكيفية تسهيل الوصول لها والحصول على الخدمة بأقل عدد من النقرات، فتطبيق يخدم الملايين يوميًا تكون فيه التجربة فريدة وملائمة لكافة المستخدمين.
لفت انتباهي كذلك الرسائل، وهي موازية لخدمة الرسائل النصية إلا أن وصولها لك من داخل التطبيق باسم الجهة يقطع الشك باليقين من موثوقية الرسالة التي وصلت لك، كما تستطيع متابعة التحديثات عبر التطبيق لإجراءاتك كافة، وبالإمكان استقبال مستنداتك والوثائق والإشعارات عبر الرسائل، وهي ميزة جميلة، خصوصًا عند استخدام جهاز آخر في حال تغيير هاتفك أو تحتم عليك استخدام جهاز آخر.
وظهر تبويب جديد تحت مسمى ((واكب))، الذي يجعلك مواكبًا لآخر مستجدات الجهات من أخبار وفعاليات مرتبطة بمصدرها الحقيقي والموثوق عبر التطبيق، لتتيح لك معرفة المستجدات ومواكبتها يوميًا.
إلى جانب خدمة إتاحة السيرة الذاتية، فمن ضمن لوحة المعلومات، وبعد جلب معلوماتك الصحيحة وخبراتك العملية الموثقة مع شهاداتك التعليمية، مع إمكانية إضافة هواية ومهارة ودورات تدريبية، والتي تجعلك بضغطة واحدة تصدّرها ومحدثة وموجودة في النظام، متى ما رغب المستخدم بمشاركتها أو تعديلها.
ختامًا، كم يشعرني هذا التطور بالفخر وبهذه المنجزات التي تُقدم للمواطن والمقيم والزائر، وتثبت بأن مملكتنا الحبيبة متقدمة في استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي خدمة للبشرية.

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