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نصابو منصات العقارات

11/15/2023 11:13:42 PM
(MENAFN- Al Watan) كنت أسمع بها حتى أصبحت أتلقى أسبوعيًا عدة أفراد يطرقون باب منزلي للسؤال عن اسم مالك العقار.. هناك من انطلت عليه الخدعة ودفع مبالغ تصل لثلاثين ألف ريال سعودي، ادعوا أنهم مكتب عقار مسؤول عن العقار المراد، وهناك من دفع فقط عربونًا من ((ألف، ألفين..إلى خمسة آلاف))، رأيت أمامي مشاعر الغبن والألم، منهم من بكى ومنهم من حاول التواصل مع الرقم الوهمي، ومنهم من خرج وهو يدعو ربه اللطف في مصيبته.
الآن وأنا أكتب هذه المقالة سمعت أصواتًا وإزعاجًا في ممرات المجمع السكني الذي أسكن به، خرجت لأطلب منهم التزام الهدوء، كانوا ممن نصب عليهم، ولكن بوقع أكبر، سكنوا بالأمس اعتمادًا على أن المسكن مفتوح الباب للعرض، واليوم قدم مالك العقار القانوني وطلب منهم الخروج كإنذار ولم يخرجوا.. كسر الباب وأخرج متعلقاتهم جبرًا، العائلة في حالة صدمة وتطلب المساعدة، وجهتهم لمركز الشرطة في شأن من نصب عليهم، أما مالك العقار فله كل الحق بحماية ممتلكاته، خطأهم أنهم لم يتأكدوا.
أساس انطلاء هذا التحايل على الغالبية، هو استغلال منصة تعاقد معروفة، وهي أن بإمكان أي شخص تصدير عقد إلكتروني بالمعلومات التي يريدها باستخدام هوية صاحب العقار الذي أوكل له هذه المهمة. المواقع الحكومية لديها الثقة الكاملة في المواطن والمقيم وغير قابلة للنقاش، هي تعتبر وثيقة تصديق لأطرافها، رغم تكرار الشكوى؛ مازال أصحاب العقارات يسلمون معلوماتهم لمتنفذين أجانب دون حساب أو عقاب، مما تسبب في هذه الكارثة الكبيرة! وذلك سيؤثر سلبًا في مصداقية مثيلاتها بقطاع أتمتة الخدمات وحوكمتها!.
هذا التحدي يجب أن تتحمله الجهة المعنية لتنظيم السوق العقاري والجهات الأمنية، أولا محاسبة ملاك العقار والمكاتب العقارية الحاملة للترخيص، والتي على أثرها تم تصدير العقود، ثانيًا عدم قبول نظام التستر الحاصل والتفتيش ووضع حلول لحوكمة أكثر فاعلية بما يتناسب مع آليته.
أرى إيقاف العمل على منصات التعاقد ما لم تنجح في اختبار مصداقية استخدامها وحوكمتها، وننتظر ملاحقة أصحاب الأرقام الهاتفية والحسابات البنكية التي قامت بالنصب، والأهم من ذلك كله محاسبة مالك العقار الذي بتساهله تسبب في تحول منصة رائعة لحفظ الحقوق إلى منصة يمكن للمحتالين استخدام موثوقيتها لاستكمال احتيالهم.
أخيرًا.. تساهل بعض المواطنين بحفظ معلوماتهم الخاصة وإدارة أصولهم وممتلكاتهم بتسليمها لآخرين ((أجانب)) سهل على شبكة محتالين كبيرة استهداف أمن المجتمع السعودي.

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