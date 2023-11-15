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الأحمدي: المرأة مرتكز رؤية المملكة 2030

11/15/2023 11:13:41 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل المنتدى العالمي السنوي السادس للقيادات النسائية بتنظيم من البرلمان الآيسلندي وبالشراكة مع مؤسسة القيادات النسائية الدولية أعماله وجلساته الحوارية بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، الذي يُعد أحد أكبر التجمعات للنساء البرلمانيات والقياديات من مختلف دول العالم.
قفزات كبيرة
خلال الجلسة الخاصة بالبرلمانيين بعنوان ((صوت البرلمانات)) برعاية وإدارة رئيس البرلمان بجمهورية آيسلندا بيرجير ارمانسون، ووزيرة التعليم النيجيرية السابقة ورئيسة القيادات النسائية وبياجيلي يزيكوسيلي، ورئيس ومؤسس مؤسسة القيادات النسائية وعضو البرلمان الأوروبي السابق سيلفانا، ألقت الدكتورة حنان الأحمدي كلمة تناولت فيها القفزات الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال تمكين المرأة السعودية بصفتها شريك أساسي في دعم مسيرة التنمية وتحقيق أهدافها، مؤكدة أن تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي بما يسهم في إقامة تنمية شاملة متوازنة من القضايا المهمة التي توليها البرلمانات والمجالس التشريعية أهمية كبرى.
حراك فاعل
قالت ((لقد آمنت المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي العهد، بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي مواقع صنع القرار، وذلك إيمانًا بدورها في المجتمع، بمبادئ الشريعة الإسلامية، وجعلتها مرتكزًا لرؤية المملكة 2030، التي أطلقت في عام 2016 كونها إستراتيجية وطنية هادفة لبناء مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر، وأحدثت منذ إطلاقها حراكًا فاعلًا وتغييرًا كبيرًا على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمخض عنها خلق مجالات عمل جديدة للنساء وفرص كثيرة لتولي الأدوار القيادية)).
وبيّنت مساعد رئيس مجلس الشورى أن أول خطوة في مسيرة تمكين المرأة السعودية تمثلت في الاستثمار في تعليمها، حيث تمكنت المملكة خلال نصف قرن منذ بدء تعليم الفتيات من القضاء على الفجوة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم، بما في ذلك التعليم العالي، حيث تمثل النساء ما يزيد عن نصف الخريجين، كما استفادت من برامج الابتعاث إذ تمثل النساء ثلث المبتعثين السعوديين في مختلف دول العالم، ونتيجة لذلك؛ توفرت كوادر نسائية عالية التأهيل لتولي المناصب القيادية في القطاع الحكومي والخاص وفي مجلس الشورى، ليكون تبوء المرأة السعودية للمواقع القيادية عن كفاءة وجدارة عالية، وإضافة نوعية فاعلة ومؤثرة في صنع القرارات في مختلف القطاعات.

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