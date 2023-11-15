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تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد الأربعاء

11/15/2023 11:13:41 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعلنت مؤسسة الملك خالد عن موعد حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2023 وذلك يوم الأربعاء المقبل 22 نوفمبر 2023م في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية بالرياض.
وصممت جائزة الملك خالد كأحد برامج المؤسسة لتكون أداة تمكين وتطوير فاعلة وشاملة للأداء العام من خلال العمل مع أصحاب المصلحة لتعظيم أثر أعمالهم التنموية بشكل أفضل وبحلول مستدامة وتقدير إنجازاتهم الوطنية، وهي تتضمن ثلاث جوائز تدعم منشآت القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والمشاريع الاجتماعية.
ورصدت الجائزة على مدار أكثر من عقد من الزمن المتميزين واحتفت بهم في مجالات التنمية المستدامة، وكفاءة الأداء الإداري للمنظمات غير الربحية، والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهو ما أسهم في إتاحة المجال لصانعي التغيير لتحقيق أثر إيجابي اجتماعي مستدام مواكبةً لرؤية المملكة 2030.

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