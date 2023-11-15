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أمطار جدة تجرف السيارات والأمانة تستنفر

11/15/2023 11:13:41 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت جنوب جدة هطول أمطار غزيرة، وجرفت السيول مركبات بطريق مكة القديم، فيما دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة ⁧‫مكة المكرمة.
وتزامنًا مع هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة، باشرت أمانة جدة تنفيذ الخطة الميدانية للتعامل مع الآثار المتوقعة للحالة المطرية، وذلك في ظل الاستعدادات المسبقة التي تواكب التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.
توخي الحذر
كشفت أمانة جدة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3333 فردًا و1691 معدة وآلية، تم توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية و17 مركزًا للإسناد، وتواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.
وناشدت الأمانة الجميع توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنُّب مصادر التيارات الكهربائية حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.
وشدّدت على أنها بدأت استعداداتها للموسم منذ وقت مبكر عبر اجتماعات لجنة الأمطار وتنفيذ الفرضيات، إضافة إلى صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، للتأكّد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد. كما هطلت أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.
برق ورعد
أشارت آخر صور الأقمار الاصطناعية المستلمة بمركز ((طقس العرب))، إلى تأثر أجزاء من محافظة جدة بأمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانًا، مع تحذير بوجوب الانتباه من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات، مع توقعات باستمرار الأمطار، ويراقب فريق التنبؤات في مركز طقس العرب الإقليمي كميات من السحب الركامية الرعدية تتشكل في سماء البحر الأحمر، قبالة سواحل رابغ، حيث بدأت فعليًا بالتأثير على رابغ بزخات من الأمطار أولا، تترافق بحدوث البرق والرعد.
وتحركت السحب الجوية جنوبًا خلال ساعات صباح الأربعاء، حيث شملت أغلب أجزاء مكة المكرمة، بما في ذلك المشاعر المُقدسة، والأجزاء الساحلية بما فيها مدينة جدة، وعملت هذه السحب على تساقط زخات رعدية من الأمطار الغزيرة مترافقة بزخات من البرد في بعض المناطق.
الأسباب العلمية وراء التقلبات الجوية
وتأتي هذه الحالة المطرية نتيجة اندفاع حوض علوي بارد شمال شبه الجزيرة العربية بالتزامن مع استجابة سطحية ونشطة لمنخفض البحر الأحمر، بالتزامن مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص الاستوائية للمنطقة، ما يُنتج حالة من عدم الاستقرار الجوي، تتشكل على أثرها السحب الركامية الرعدية الماطرة.
رياح نشطة
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير.
مواقع للأمطار
* عسير
أبها
المجاردة
بارق
رجال ألمع
محايل
* جازان
أبوعريش
أحد المسارحة
الطوال
صامطة
صبيا
فيفا
* المدينة المنورة
الحناكية
المهد
وادي الفرع

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