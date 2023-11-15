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النموذجي يتسأنف تحضيراته

11/15/2023 11:13:41 PM
(MENAFN- Al Watan) يستأنف الفتح، اليوم، تدريباته اليومية، بعد أن تمتع لاعبوه براحة لمدة 6 أيام، تتزامن مع فترة التوقف الحالية، وسيفتح مدرب النموذجي، الكرواتي سلافن بليتيش ملف مواجهة الفيحاء المقبلة.

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