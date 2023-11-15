النموذجي يتسأنف تحضيراته

النموذجي يتسأنف تحضيراته
التاريخ
11/15/2023 11:13:41 PM
(MENAFN
- Al Watan) يستأنف الفتح، اليوم، تدريباته اليومية، بعد أن تمتع لاعبوه براحة لمدة 6 أيام، تتزامن مع فترة التوقف الحالية، وسيفتح مدرب النموذجي، الكرواتي سلافن بليتيش ملف مواجهة الفيحاء المقبلة.
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