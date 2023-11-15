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أخضر 23 يستعد للأردن بمناورة

11/15/2023 11:13:41 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الخبر، والذي يمتد حتى الـ21 من نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني، الوطني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين الإحماء، تلاها مران تكتيكي، واختتمت الحصة بمناورة مصغّرة، استعدادا لمواجهة الأردن السبت المقبل وديا ضمن الدورة الودية التي يستضيفها الأخضر الأولمبي.

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