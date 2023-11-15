أخضر 23 يستعد للأردن بمناورة

(MENAFN
- Al Watan) واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الخبر، والذي يمتد حتى الـ21 من نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني، الوطني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين الإحماء، تلاها مران تكتيكي، واختتمت الحصة بمناورة مصغّرة، استعدادا لمواجهة الأردن السبت المقبل وديا ضمن الدورة الودية التي يستضيفها الأخضر الأولمبي.
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