يايسله يصحح أخطاء القلعة

يايسله يصحح أخطاء القلعة
التاريخ
11/15/2023 11:13:41 PM
(MENAFN
- Al Watan) يعمل مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، على تصحيح أخطاء فريقه التي شهدتها الجولات الأخيرة لدوري روشن السعودي للمحترفين قبل التوقف، حيث أخضع لاعبيه لتدريبات تكتيكية خالصة مع بعض التدريبات اللياقية. كما ركز يايسله على النواحي الفنية، خصوصا ما يتعلق بالجانب الدفاعي، وجرب أكثر من طريقة جديدة، لسد الخلل الواضح في العمق الدفاعي للفريق، خصوصا في الكرات العرضية، وأجرى عدة مناورات فنية بين لاعبيه، لتصحيح الأخطاء السابقة، مركزا على السرعة في التحول الهجومي.
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