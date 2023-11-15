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يايسله يصحح أخطاء القلعة

11/15/2023 11:13:41 PM
(MENAFN- Al Watan) يعمل مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، على تصحيح أخطاء فريقه التي شهدتها الجولات الأخيرة لدوري روشن السعودي للمحترفين قبل التوقف، حيث أخضع لاعبيه لتدريبات تكتيكية خالصة مع بعض التدريبات اللياقية. كما ركز يايسله على النواحي الفنية، خصوصا ما يتعلق بالجانب الدفاعي، وجرب أكثر من طريقة جديدة، لسد الخلل الواضح في العمق الدفاعي للفريق، خصوصا في الكرات العرضية، وأجرى عدة مناورات فنية بين لاعبيه، لتصحيح الأخطاء السابقة، مركزا على السرعة في التحول الهجومي.

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