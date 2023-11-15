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لوبيتيجي يرفض الاتحاد وأرجنتيني هدف العميد

11/15/2023 11:13:41 PM
(MENAFN- Al Watan) تطورت الأحداث خلال الساعات الماضية فيما يخص تعاقد الاتحاد مع مدرب جديد، لقيادة النمور خلال المرحلة المقبلة، خلفا للمدرب البرتغالي نونو سانتو، بعدما تراجع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي عن موافقته المبدئية التي سبق أن منحها للاتحاديين. وبدأ الاتحاديون في المفاوضات مع خيارات أخرى، يعد أبرزها مدرب ريفر بليت، الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، الذي كان مطمعا للعديد من الأندية السعودية خلال الموسم الماضي والصيف الماضي، والذي أنهى علاقته مع ناديه الحالية، حسب ما ذكر المدرب نفسه بنهاية الموسم الأرجنتيني.
رفض إسباني
بيّنت مصادر أن تطورات جديدة حدثت في موضوع ملف مدرب الاتحاد الجديد، مشيرة إلى أن المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي تراجع عن موافقته المبدئية التي سبق أن منحها للاتحاديين، وأنه رفض العرض الاتحادي بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة النمور، خلفا للمدرب البرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من منصبه أخيرا، بعد سقوط العميد في موقعة القوة الجوية العراقي بدوري أبطال آسيا.
هدف أرجنتيني
لفتت المصادر إلى أن القائمين على النادي بدأوا مفاوضات مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، الذي ذكر قبل أيام أن الموسم الأرجنتيني الذي انقضى أخيرا هو الأخير له مع ناديه ريفر بليت. وبيّنت المصادر أن المدرب الأرجنتيني بات الهدف الاتحادي الأول خلال الفترة الحالية.
وسبق أن أبدت أندية سعودية، أبرزها قطبا العاصمة الهلال والاتحاد، رغبتهما في التعاقد مع المدرب خلال الموسم الماضي، وكذلك الصيف الماضي، إلا أن ارتباط المدرب بناديه الأرجنتيني حال دون ذلك.
-لوبيتيجي يتراجع عن موافقته على قيادة الاتحاد
-المدرب الإسباني رفض العرض الاتحادي بعد قبوله مبدئيا
-الأرجنتيني مارسيلو جالاردو بات هدفا اتحاديا
-جالاردو أكد رحيله عن ريفر بليت الأرجنتيني
-المدرب الأرجنتيني كان هدفا سابقا لقطبي العاصمة

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