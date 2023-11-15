لوبيتيجي يرفض الاتحاد وأرجنتيني هدف العميد

(MENAFN
- Al Watan) تطورت الأحداث خلال الساعات الماضية فيما يخص تعاقد الاتحاد مع مدرب جديد، لقيادة النمور خلال المرحلة المقبلة، خلفا للمدرب البرتغالي نونو سانتو، بعدما تراجع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي عن موافقته المبدئية التي سبق أن منحها للاتحاديين. وبدأ الاتحاديون في المفاوضات مع خيارات أخرى، يعد أبرزها مدرب ريفر بليت، الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، الذي كان مطمعا للعديد من الأندية السعودية خلال الموسم الماضي والصيف الماضي، والذي أنهى علاقته مع ناديه الحالية، حسب ما ذكر المدرب نفسه بنهاية الموسم الأرجنتيني.
رفض إسباني
بيّنت مصادر أن تطورات جديدة حدثت في موضوع ملف مدرب الاتحاد الجديد، مشيرة إلى أن المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي تراجع عن موافقته المبدئية التي سبق أن منحها للاتحاديين، وأنه رفض العرض الاتحادي بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة النمور، خلفا للمدرب البرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من منصبه أخيرا، بعد سقوط العميد في موقعة القوة الجوية العراقي بدوري أبطال آسيا.
هدف أرجنتيني
لفتت المصادر إلى أن القائمين على النادي بدأوا مفاوضات مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، الذي ذكر قبل أيام أن الموسم الأرجنتيني الذي انقضى أخيرا هو الأخير له مع ناديه ريفر بليت. وبيّنت المصادر أن المدرب الأرجنتيني بات الهدف الاتحادي الأول خلال الفترة الحالية.
وسبق أن أبدت أندية سعودية، أبرزها قطبا العاصمة الهلال والاتحاد، رغبتهما في التعاقد مع المدرب خلال الموسم الماضي، وكذلك الصيف الماضي، إلا أن ارتباط المدرب بناديه الأرجنتيني حال دون ذلك.
-لوبيتيجي يتراجع عن موافقته على قيادة الاتحاد
-المدرب الإسباني رفض العرض الاتحادي بعد قبوله مبدئيا
-الأرجنتيني مارسيلو جالاردو بات هدفا اتحاديا
-جالاردو أكد رحيله عن ريفر بليت الأرجنتيني
-المدرب الأرجنتيني كان هدفا سابقا لقطبي العاصمة
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