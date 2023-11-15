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الأخضر الجديد يبدأ الرحلة السابعة بغموض باكستان

11/15/2023 11:13:40 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى تسجيل بداية جيدة في مستهل منافسات الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، حينما يستقبل نظيره منتخب باكستان، على ملعب نادي الفتح بالأحساء، لحساب الجولة الأولى للمجموعة السابعة، التي تضم إلى جوارهما الأردن وطاجيكستان.
وبلغ المرحلة من التصفيات 36 منتخبًا تم تقسيمها على 9 مجموعات، كل واحدة تضم 4 منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الذهاب والإياب، خلال الفترة من الـ16 من نوفمبر الحالي وحتى الـ11 من يونيو 2024.
ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل المنتخبات الـ18 أيضاً على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة.

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