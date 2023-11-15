الأخضر الجديد يبدأ الرحلة السابعة بغموض باكستان

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى تسجيل بداية جيدة في مستهل منافسات الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، حينما يستقبل نظيره منتخب باكستان، على ملعب نادي الفتح بالأحساء، لحساب الجولة الأولى للمجموعة السابعة، التي تضم إلى جوارهما الأردن وطاجيكستان.
وبلغ المرحلة من التصفيات 36 منتخبًا تم تقسيمها على 9 مجموعات، كل واحدة تضم 4 منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الذهاب والإياب، خلال الفترة من الـ16 من نوفمبر الحالي وحتى الـ11 من يونيو 2024.
ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل المنتخبات الـ18 أيضاً على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة.
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