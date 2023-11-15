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كوريا الشمالية تنجح في اختبار محركات تعمل بالوقود الصلب

11/15/2023 11:13:40 PM
(MENAFN- Al Watan) قدم اختبار ناجح لكوريا الشمالية تحذيرا بأن محركاتها جاهزة للإطلاق بشكل أسرع، وجاء ذلك في إعلانها أنها اختبرت بنجاح محركات جديدة تعمل بالوقود الصلب مصممة للصواريخ الباليستية متوسطة المدى، بينما تعمل على تعزيز ترسانتها ذات القدرة النووية بأسلحة أكثر قوة ويصعب اكتشافها ويمكن أن تكون قادرة على حمل أسلحة نووية.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية، إن العلماء العسكريين في البلاد اختبروا محركات الصواريخ للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية يومي السبت والثلاثاء. ولم يذكر التقرير الموعد المتوقع للانتهاء من بناء النظام الصاروخي الجديد.
وتمتد الاختبارات إلى مسيرة ساخنة في جهود تطوير الأسلحة في كوريا الشمالية، والتي يقول بعض المحللين إنها يمكن أن تتعزز من خلال التعاون المزعوم في مجال الأسلحة مع روسيا، حيث تصطف الدولتان في مواجهات منفصلة ومكثفة مع الولايات المتحدة.
التبادلات التكنولوجية
وجاء اختبار الشمالية مع وصول وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف إلى كوريا الشمالية لإجراء محادثات حول التبادلات التجارية والتكنولوجية غير المحددة، في حين واصلت الدول البناء على قمة نادرة في سبتمبر بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والروسي فلاديمير بوتين.
وأثارت رحلة كيم إلى الشرق الأقصى الروسي، حيث زار أيضًا مواقع صاروخية وعسكرية رئيسية، مخاوف بشأن تحالف محتمل للأسلحة بين البلدين، حيث توفر كوريا الشمالية ذخائر لحرب روسيا في أوكرانيا مقابل نقل التكنولوجيا الروسية التي من شأنها ترقية كيم في البرنامج النووي العسكري.
القدرات الهجومية
وكانت الاختبارات الأخيرة بمثابة ((عملية أساسية لمواصلة تعزيز القدرات الهجومية الاستراتيجية للقوات المسلحة (لكوريا الشمالية) في ضوء البيئة الأمنية الخطيرة وغير المستقرة التي تواجه البلاد والوضع العسكري المستقبلي في المنطقة، والذي سيواجه فيه الأعداء أكثر شراسة في تواطؤهم وعلاقاتهم العسكرية)).
وقال تشيونغ سيونغ تشانغ، المحلل في معهد سيجونغ الخاص في كوريا الجنوبية، إن ادعاءات كوريا الشمالية بأن اختبارات المحرك كانت ناجحة تشير إلى أن البلاد ستختبر الصاروخ الجديد في الأسابيع المقبلة. وقال تشيونغ إن الصاروخ يمكن أن يشكل تهديدًا محتملًا لغوام، وهي مركز عسكري أمريكي رئيسي، وللقواعد العسكرية الأمريكية في اليابان، الأمر الذي قد يزيد من إلحاح اليابان لتحديث جيشها ومواصلة توسيع التعاون الأمني ​​الثلاثي مع سيول وواشنطن.
وعندما سُئل عن اختبارات المحركات الصاروخية لكوريا الشمالية، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، إن كوريا الشمالية تحاول بوضوح تحسين ((قدرتها على الهجوم الخاطف)). وأضاف: ((نعتقد أن كوريا الشمالية ربما تتخذ المزيد من الإجراءات الاستفزازية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ وإجراء التجارب النووية، وستبذل الحكومة اليابانية قصارى جهدها لجمع المعلومات وتحليلها والاستطلاع)).
محاكاة نووية
وصلت التوترات في شبه الجزيرة الكورية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات بعد أن كثف كيم عروضه المتعلقة بالأسلحة، بما في ذلك الأحداث التي وصفها بأنها محاكاة لهجمات نووية على الجنوب. كما سمح لجيشه بشن ضربات نووية استباقية ضد الأعداء إذا رأى أن القيادة العليا لبيونغ يانغ معرضة للتهديد.
وردت كوريا الجنوبية بتوسيع مناوراتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، والتي أدانها كيم باعتبارها تدريبات على الغزو، وتعزيز التعاون الأمني ​​الثلاثي مع اليابان. وتسعى سيئول أيضًا للحصول على ضمانات علنية أقوى من واشنطن بأنها ستستخدم الأسلحة النووية الأمريكية بسرعة وحسم لحماية الجنوب في حالة وقوع هجوم نووي كوري شمالي.
وفي أحدث استعراض للقوة للحلفاء، نشرت الولايات المتحدة قاذفة قنابل واحدة على الأقل من طراز B-52 ذات قدرة نووية وطائرات مقاتلة من طراز F-35 وF-16 للتدريب مع الطائرات الحربية الكورية الجنوبية يوم الأربعاء فوق البحار الغربية للجنوب، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية. وقالت الوزارة في بيان إن التدريبات المشتركة تهدف إلى إظهار قدرات الحلفاء على ((الرد الفوري والساحق والحاسم)) على أي استفزازات كورية شمالية.

مقارنة بين:
الوقود السائل
الصواريخ متوسطة المدى الحالية لكوريا الشمالية، بما في ذلك صاروخ هواسونغ-12 الذي قد يكون قادرًا على الوصول إلى أراضي غوام الأمريكية في المحيط الهادئ، تعمل بمحركات تعمل بالوقود السائل، والتي تحتاج إلى تزويدها بالوقود قبل الإطلاق ولا يمكن أن تظل مزودة بالوقود لفترات طويلة من الزمن.
الوقود الصلب
يمكن جعل الصواريخ المزودة بالوقود الصلب المدمج جاهزة للإطلاق بشكل أسرع ويسهل تحريكها وإخفاؤها، مما يجعل من الصعب نظريًا على الخصوم اكتشاف الإطلاق واستباقه مسبقًا.

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