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انتهاكات الاحتلال تجرد غزة من الوقود ومستشفياتها من الأمان

11/15/2023 11:13:40 PM
(MENAFN- Al Watan) داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية أكبر مستشفى في غزة، وهو منشأة محاصرة مليئة بمئات المرضى، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة، والتي تقع في قلب الروايات المتضاربة حول الحرب ورمز قوي للمعاناة الفلسطينية.
وتعتبر إسرائيل مستشفى الشفاء هدفا رئيسيا في الصراع الذي أودى بحياة آلاف الفلسطينيين وتسبب في دمار واسع النطاق في غزة.
وتقول إسرائيل إن الشفاء هو موقع قيادة لحماس يقع تحت سيطرة المدنيين، دون تقديم أدلة مرئية – وهو جزء من اتهامها الأوسع بأن المسلحين يستخدمون الفلسطينيين كدروع بشرية. وينفي مسؤولو الصحة في حماس وغزة أن يكون هناك نشاط للمسلحين في الشفاء، ويقول الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان إن إسرائيل عرضت المدنيين للخطر بشكل متهور في سعيها للقضاء على حماس.
وفي الوقت نفسه، يهدد النقص المتفاقم في الوقود بشل تقديم الخدمات الإنسانية في جميع أنحاء غزة وإغلاق شبكة الهاتف المحمول والإنترنت.
عملية نهب
وقال منير البرش، المسؤول الكبير في وزارة الصحة في غزة، إن القوات الإسرائيلية قامت بنهب الطابق السفلي والمباني الأخرى في مستشفى الشفاء، بما في ذلك تلك التي تضم أقسام الطوارئ والجراحة.
أضاف عبر الهاتف من داخل المستشفى بعد ساعات من بدء المداهمة: ((إنهم ما زالوا هنا)). ((المرضى والنساء والأطفال مرعوبون)).
وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ ((عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في المستشفى)).
انتهاك دولي
وأثارت الغارة إدانات من الأردن والسلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي. وقال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث إنه ((شعر بالفزع)) من الغارة، قائلا إن حماية المدنيين ((يجب أن تتجاوز كل المخاوف الأخرى)).
وفي مرحلة ما، كان عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يبحثون عن الأمان من القصف الإسرائيلي يحتمون بالمستشفى، لكن معظمهم غادروا في الأيام الأخيرة مع اقتراب القتال. ولا يزال هناك بضعة آلاف من المرضى، بما في ذلك الأطفال المبتسرون، الذين أثار مصيرهم قلقا خاصا.
وقالت وزارة الصحة إن 40 مريضا، من بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم منذ نفاد الوقود من مولد الطوارئ في مستشفى الشفاء. وذكرت الوزارة أن 36 طفلًا آخرين معرضون لخطر الموت بسبب عدم توفر الكهرباء للحاضنات.
حظر الوقود
ولم تقدم إسرائيل أي إثبات لادعائها بأن المنشأة كانت تستخدم من قبل المسلحين وأنها كانت هدفا عسكريا كبيرا بما يكفي لتبرير المعركة التي عزلت المرضى لعدة أيام وحظر الوقود الذي أدى في نهاية المطاف إلى إغلاق المستشفى. مع وجود الحاضنات وغيرها من المعدات المنقذة للحياة.
ويمكن أن تفقد المستشفيات وضعها المحمي إذا استخدمها المقاتلون لأغراض عسكرية، ولكن يجب منح المدنيين الوقت الكافي للفرار، ويجب أن يكون أي هجوم متناسبًا مع الهدف العسكري.
وتعكس الظروف المتدهورة في مستشفى الشفاء الحرمان الأوسع في جميع أنحاء المنطقة المحاصرة.
ولم يتم تسليم أي مساعدات تقريبًا إلى الشمال الذي ظل بلا كهرباء أو مياه جارية منذ أسابيع. وقد فر حوالي ثلثي سكان المنطقة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ويضطر معظمهم الآن إلى الضغط على الجزء الجنوبي من الشريط الساحلي الضيق، حيث تتدهور الظروف أيضًا مع استمرار القصف هناك.
احتياج قليل
وبعد رفض السماح بدخول الوقود إلى غزة لأسابيع، غير مسؤولو الدفاع الإسرائيليون مسارهم في وقت مبكر من يوم الأربعاء للسماح بدخول حوالي 24 ألف لتر (6340 جالونًا)، لكن الوقود سيسمح فقط لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، المعروفة باسم الأونروا، بمواصلة جلب الإمدادات المحدودة من الغذاء والدواء من مصر.
وتقدم الوكالة الخدمات الأساسية لأكثر من 600.000 شخص يقيمون في المدارس المكتظة التي تديرها الأمم المتحدة وغيرها من المرافق في الجنوب.
وقال توماس وايت، مدير الأونروا في غزة، إنه في ظل القيود الإسرائيلية، لن يتم استخدام الوقود إلا لنقل المساعدات من مصر. وأضاف: ((لا يوجد وقود للمياه أو للمستشفيات))، مضيفًا أن الموجود يعادل ((9 % فقط مما نحتاجه يوميًا لاستمرار الأنشطة المنقذة للحياة)).
وقالت هيئة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية، إن قرار السماح بالوقود جاء بناءً على طلب الولايات المتحدة. وقد منعت إسرائيل جميع واردات الوقود منذ بداية الحرب، قائلة إن حماس ستستخدمه لأغراض عسكرية.
وفي الوقت نفسه، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، إنها تعتمد على البطاريات للحفاظ على تشغيل شبكة الهاتف المحمول والإنترنت في غزة، وأنها تتوقع توقف الخدمات في وقت لاحق. وقد شهدت غزة ثلاثة انقطاعات سابقة في وسائل الاتصال الجماهيري منذ الغزو البري.

أزمة الوقود في غزة:
غزة تتلقى 9 % فقط من احتياجها اليومي من الوقود
تلقت نحو 23 ألف لتر من الوقود، أي 9 % فقط من احتياجها اليومي لمواصلة الأنشطة المنقذة للحياة في القطاع.
الوقود المقدم يقتصر فقط على نقل المساعدات من رفح، بحيث لا يستخدم للمستشفيات أو لتوفير المياه.
نفاد الوقود أدى إلى توقف جميع مضخات الصرف الصحي الثلاث في رفح، ومحطة تحلية المياه في خانيونس التي توفر المياه لمئات آلاف الأشخاص.
لن يتمكن نحو 70% من سكان غزة من الحصول على المياه النظيفة.

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